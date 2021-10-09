美國 勞工節長周末的酷熱星期天，五個大男孩在甚寬的湖面泛舟追波逐浪玩得不亦樂乎，五位媽咪在岸上笑眯眯看著這些已讀大學二年級的孩子童心未泯在玩，一邊閒話家常，偶爾用手機為他們拍下有趣的鏡頭，享受這睽違了三年才得以一起同框的畫面。

時光彷彿回到了十多年前，這些孩子從小學到初中皆就讀同一間學校，雖然大家分分合合在不同的班，但從小就認識。五位媽咪就是因為這些孩子結緣而相識，相知相惜而成為好朋友。我們都來自中國 的南方，年紀也相差無幾，我們更開設了一個微信 群，方便大家溝通。

剛開始大家只是因孩子們的學習互動，後來為了帶動孩子們的活躍性，確定每個月最少集中爬山一次，一般選在周日或長假期。開始的時候，男孩們雖年幼但卻調皮好動，媽咪們擔心他們在高山峻嶺不知深淺，總是緊張地陪伴在左右提醒小心。文文媽咪的先生從不缺席我們的每一次活動，總是盡責率領一眾男孩去爬山探險，久而久之媽咪們也樂得當甩手掌櫃，並且增設了我們爬山的最大亮點：拍照！

自此每一個景點都成了我們熱中的對象，從單人照到五人照都是必不可少的指定動作，每次均拍上為數不少的照片。不過因為拍照也累事，有時候孩子們爬過另一個山頭，我們還留在原地拍個不停，因此孩子們紛紛抱怨媽咪們醉翁之意不在酒，爬山的目的就是為拍照。對此媽咪們虛心接受意見，但下次又故態復萌，孩子們也見慣不怪，也就噤聲。而他們在媽咪們要求拍母子照時，哪怕再不樂意也不忘擠出笑容來，每次的聚會均有一張媽咪們在前兒子們在後的固定合照。

猶記有一次爬山，五個男孩齊齊背上媽咪們的背囊，一字排開走在不算寬敞的山路，那時尚弱小的他們，卻陡然讓我們生出了一種吾家有子初長成的感覺，我在後面悄悄拍下了這經典的一幕，至今仍珍藏回味！每次聚會也必定讓五個男孩拍上幾張大合照，每一次都讓我們驚喜看到他們的變化，身材越發充滿了活力及健碩，待人接物也越發有禮成熟。

而每次爬山活動結束之後，孩子們最興奮的，莫過於去享受他們喜愛的午餐。通常小孩子一桌，大人一桌，各自點餐各自樂在其中，談笑風生中渾然忘卻了爬山的疲累。

除了爬山活動我們也組織遠途旅行，平時也有慶生或一些喬遷新居喜慶的聚會，大家親熱如家人，彼此的家庭成員都互相認識熟絡。每次聚會，五個男孩就鑽進他們的小天地去玩，媽咪們則是不忘分享生活的趣事或廚藝心得，因為有幾個媽咪是廚藝高手。

隨著五個孩子上了兩間不同的高中，因為各自的學校活動增加多了，能夠相約去爬山的時間變得捉襟見肘了，有時周末他們也有活動或者賴床睡懶覺，爬山的節目逐漸冷落了下來。雖然孩子們沒時間一起聚，但是媽咪們可沒有浪費時間，偶爾放下工作或家務上的忙碌，相約外出吃個晚餐，或者在公園散步小聚。大家偶爾也會說說孩子們的八卦，互相調侃誰家孩子最早結婚，大家相約無論將來如何一定保持親密的聯繫。

陪伴是最長情的告白，在孩子的成長過程中，父母的參與是必不可少的，難得的是孩子們及父母們彼此投緣為友，親密無間的互動，讓他們的成長增添了更多的樂趣和精采。一個人的回憶也許有些孤單寂寞，但是五位媽咪及五位兒子的共同回憶卻是充滿著熱鬧繽紛。有一天當我們老了，我們會一起回味著彼時的每一個亮點每一縷笑聲。感恩有彼此的同行，驚艷了時光，豐盈了人生！