我在中國 教英語多年，不過都是聾子和啞巴英語，成天做選擇題，很少聽和說。來加拿大 探親，很想提高英語的聽說能力。說說容易，做起來難，不過還是摸出一些笨道理，寫下來供參考，不怕見笑：

一、敢於「衝上去」。見到老外，「有機可乘」，我盡量去和對方搭訕，練習說話。不要怕不好意思，不要怕說錯，衝上去，常有意外的收穫。有一次在一艘遊艇旁，我和一個老人搭上話。當他聽說我來自中國，就伸出手來和我握手，說他兒子在中國工作過，說中國多麼好……。最後我指著遊艇說：「Is this your boat？」他瞇瞇眼睛對我說：「I hope so.」我會意，答以：「So do I.」

二、懂裝不懂。一次我去圖書館，我已經認得路，為了練習問路的常用語，我先後在不同的路段問了幾個人，把問路的用語複習幾遍。

三、硬看電視。新聞報導難懂，我常選看老年題材的電影 ，或牧師講道，語速較慢。我不看卡通，因為說話嗲聲嗲氣不好懂。

四、反覆打電話。有的廣告商歡迎你給他打電話，他給你推銷，你樂得聽，爭取多問幾個問題。我開頭聽不懂要求電話留言的幾句話，碰到機會就多打幾次。常常有人打錯電話，自己不會應付，後來找來幾句常用語背下，知道怎麼講了。

五、想辦法多交朋友。鄰居在除草、修車、曬太陽，都可以去談談。加拿大人有禮貌、熱情，不會遭到白眼，特別是老人，他正需要人和他多說話。我在附近結識一位老人，他聽說我來自中國，就問我會不會打乒乓球—中國的國球。他非常愛這種適合老人的運動，與五、六個同好者每周練習三次。

他熱情邀我加入，我當然很高興。在中國請個老外練口語，一小時上百元，現在一起玩和說，何樂而不為？經過幾個月，我學到不少乒乓球用語，中國哪本書裡也學不到。

六、仔細聽，捕捉大意，隨時反問。老外一般不知道我們聽不懂，他們以正常語速侃侃而談，聽得我們雲裡霧裡，這時不要心急，要仔細捉摸大意，及時問when/where之類的問題，把關鍵之處搞明白。

七、反覆聽對話教材的錄音帶。教材很多，選中一種，反覆聽下去，不要變來變去，要由對照教材聽到脫離教材聽。

八、小本子記。處處留心皆學問，我隨身帶著小本子，把看到有用材料記下來。

九、天天看報半小時，報紙結合生活比較密切，實用性強。我處每周收到贈閱的地方報紙，我就好好利用。其中許多文章看起來有困難，我只選看它的社論和讀者來信；特別是後者，篇幅短，易於閱讀，又是市民關心的問題。我先通讀一遍，生詞用藍筆畫出，有用的短語或句型用紅筆勾出，回過頭來再讀一遍，大部分生詞從上下文推測其意義，關鍵詞查查字典。有的記下來，好文章剪貼保存。

報上有些事情或詞語我不懂，我就帶著問題去問老外，既是談話內容，也解決了問題。打完乒乓球，我就打開貼報本請教，現在朋友們都習慣我的提問了。

十、試著寫文章。來加一段時間，事事新鮮，感觸良多，有股衝動想把自己的感受寫出來，投給報紙，讓公眾了解一個中國人對加拿大的看法，但又怕寫作水平差，吃力不討好。後來想，寫作投稿有百利而無一害，這才動手。字典翻來查去，煞費腦筋。稿子發出幾天，編輯部來電話，要求把稿子再具體一些，附上照片寄去，我又下了一番功夫，字斟句酌。文章發表在我所在當地報上，我把改動之處與原稿作比較，又弄懂一些問題，從錯中學，印象特別深。

經過努力，聽與說有一點點提高，還要繼續努力。