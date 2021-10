我在中國 教英語多年,不過都是聾子和啞巴英語,成天做選擇題,很少聽和說。來加拿大 探親,很想提高英語的聽說能力。說說容易,做起來難,不過還是摸出一些笨道理,寫下來供參考,不怕見笑:

一、敢於「衝上去」。見到老外,「有機可乘」,我盡量去和對方搭訕,練習說話。不要怕不好意思,不要怕說錯,衝上去,常有意外的收穫。有一次在一艘遊艇旁,我和一個老人搭上話。當他聽說我來自中國,就伸出手來和我握手,說他兒子在中國工作過,說中國多麼好……。最後我指著遊艇說:「Is this your boat?」他瞇瞇眼睛對我說:「I hope so.」我會意,答以:「So do I.」

二、懂裝不懂。一次我去圖書館,我已經認得路,為了練習問路的常用語,我先後在不同的路段問了幾個人,把問路的用語複習幾遍。

三、硬看電視。新聞報導難懂,我常選看老年題材的電影 ,或牧師講道,語速較慢。我不看卡通,因為說話嗲聲嗲氣不好懂。

四、反覆打電話。有的廣告商歡迎你給他打電話,他給你推銷,你樂得聽,爭取多問幾個問題。我開頭聽不懂要求電話留言的幾句話,碰到機會就多打幾次。常常有人打錯電話,自己不會應付,後來找來幾句常用語背下,知道怎麼講了。

五、想辦法多交朋友。鄰居在除草、修車、曬太陽,都可以去談談。加拿大人有禮貌、熱情,不會遭到白眼,特別是老人,他正需要人和他多說話。我在附近結識一位老人,他聽說我來自中國,就問我會不會打乒乓球—中國的國球。他非常愛這種適合老人的運動,與五、六個同好者每周練習三次。

他熱情邀我加入,我當然很高興。在中國請個老外練口語,一小時上百元,現在一起玩和說,何樂而不為?經過幾個月,我學到不少乒乓球用語,中國哪本書裡也學不到。

六、仔細聽,捕捉大意,隨時反問。老外一般不知道我們聽不懂,他們以正常語速侃侃而談,聽得我們雲裡霧裡,這時不要心急,要仔細捉摸大意,及時問when/where之類的問題,把關鍵之處搞明白。

七、反覆聽對話教材的錄音帶。教材很多,選中一種,反覆聽下去,不要變來變去,要由對照教材聽到脫離教材聽。

八、小本子記。處處留心皆學問,我隨身帶著小本子,把看到有用材料記下來。

九、天天看報半小時,報紙結合生活比較密切,實用性強。我處每周收到贈閱的地方報紙,我就好好利用。其中許多文章看起來有困難,我只選看它的社論和讀者來信;特別是後者,篇幅短,易於閱讀,又是市民關心的問題。我先通讀一遍,生詞用藍筆畫出,有用的短語或句型用紅筆勾出,回過頭來再讀一遍,大部分生詞從上下文推測其意義,關鍵詞查查字典。有的記下來,好文章剪貼保存。

報上有些事情或詞語我不懂,我就帶著問題去問老外,既是談話內容,也解決了問題。打完乒乓球,我就打開貼報本請教,現在朋友們都習慣我的提問了。

十、試著寫文章。來加一段時間,事事新鮮,感觸良多,有股衝動想把自己的感受寫出來,投給報紙,讓公眾了解一個中國人對加拿大的看法,但又怕寫作水平差,吃力不討好。後來想,寫作投稿有百利而無一害,這才動手。字典翻來查去,煞費腦筋。稿子發出幾天,編輯部來電話,要求把稿子再具體一些,附上照片寄去,我又下了一番功夫,字斟句酌。文章發表在我所在當地報上,我把改動之處與原稿作比較,又弄懂一些問題,從錯中學,印象特別深。

經過努力,聽與說有一點點提高,還要繼續努力。