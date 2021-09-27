大筆洗。圖／肖文

剛移民美國 時，喜歡這裡無盡的藍天、燦爛的陽光、社區綠草如茵的生活環境……，在享受了衣食無憂，「好山好水好寂寞」的生活後，卻感到很憋屈，聾子啞巴大文盲，沒有朋友，連電話都不敢接。每天讀中文報看新聞，看到壞消息不斷：疫情 肆虐一年多，打了疫苗看到曙光，Delta又傳噩耗；還有這裡槍殺，那裡水災、火災，感覺世界末日已近。

但是我又看到左鄰右舍的老美鄰居旁若無事，遛狗、開派對，都在樂呵呵地做自己喜歡的事。我也想入鄉隨俗，有樣學樣，但是在異國他鄉的美國，不會英語的我能找到屬於自己的快樂嗎？我陷入了有力無處使的困境。

埋頭讀書，看到宋人趙希鵠在「洞天清祿」裡寫道：「嘗見前輩諸老先生，多蓄法書、名畫、古琴、舊硯，良以是也。明窗淨几，羅列布置，篆香居中，佳客玉立相映，時取古人妙跡，以觀鳥篆蝸書，奇峰遠水，摩挲鐘鼎，親見周商，端硯湧巖泉，焦桐鳴玉佩，不知身居人世。」趙希鵠極盡收藏之樂，一語點醒夢中人，我決定效仿古人，開始收藏。

於是，我東奔西跑在車庫銷售中尋找自己喜歡的東西，尋找快樂。一次偶然的機會，我在一個白人老人的車庫裡買到了一對乾隆年製的粉彩仕女圖梅瓶，三個手持方扇的妙齡少女在鮮花盛開的樹下乘涼並互訴衷腸，頭上一對蝴蝶翩躚起舞。瓶上還有唐代大詩人杜牧「多情卻似總無情，唯覺尊前笑不成」的詩句，讓我從中感受到中國古典文學濃濃的魅力和樂趣。

我開始對古瓷器著迷，我經常在骨董店、車庫銷售尋尋覓覓，甚至開車千里南下加州 ，到世界四大跳蚤市場之一的玫瑰碗跳蚤市場去尋寶，夜深人靜時學習相關文化知識，了解各種藏品的前世今生，在淘寶中收穫快樂。

一次遠赴鄰州俄勒岡州的山區車庫銷售，在山頂上農場的一座巨大紅房子內、標價一元一件的舊物堆中，我眼睛突然一亮，看到塵埃中閃爍著青花瓷的光澤。我大喜過望，急忙搬開可樂瓶和各種舊杯盤，赫然見到壓在最底層蓬頭垢臉的一個平砂底、長方圓弧形、通體青花裝飾的一幅山水圖的大筆洗。

一面遠山層巒疊翠，一面小橋流水，山林之間匿一處小院，河邊垂柳下，兩條漁船與岸邊垂釣老翁在漁舟唱晚，盡顯山澗旁居的自在閒適，宛若一幅水墨山水圖。文人之雅與瓷藝完美結合，相互輝映。讓我愛不釋手，經常細細把玩品評，恍然間彷彿穿越了時空，遨遊於歲月長河中，融入了古人躬耕隴畝，盡享世外桃源的清福之中。

還有一次我去骨董店淘寶，淘到了「李白醉臥圖」長方形的青花瓷盒。放置在自家的書桌上，「老夫聊發少年狂」不時和李白一唱一和，吟唱著「人生得意須盡歡」的詩句，忘卻了對新冠瘟疫的恐懼和憂傷。

收藏古瓷器讓我驅走了寂寞，享受了非比尋常的樂趣。我買了一個畫面是少傅在恭和本堂陪太子讀書的瓷枕，想到幾百年前，說不定皇帝還摸過一下，稱讚過這瓷枕不錯。現在變成了自己家的，天天摸著它說，「真不錯，小心別摔壞了。」就能在「寂寞」中享受一種快樂的心情。

「物不能言更可人」，時間久了，我慢慢對古瓷器有了情感。感謝它們讓我衝出了「寂寞」的圍城，真正地放寬心情，忘卻塵世的煩惱，讓我的每一個日子，像綻開的花朵，一寸一寸陽光踩過的花瓣，無論多重複，都美得各不相同，更是讓我發現生活越來越美好，痴迷收藏並樂在其中。