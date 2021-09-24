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後院有蛇

虔謙

這天酷熱，汽車盤上顯示外面的溫度是一百零三度。下班回到家裡，我便急急去澆後院的花。

澆完花，一個轉身，忽然看到後院燒烤爐底下爬出來一條色彩斑斕的東西。一開始我以為是體型較大的蜥蜴，以前偶然見過。不料這條「爬行蟲」很快露出了牠一半長度的身體，我馬上覺得不對，再大的蜥蜴也不會這麼長、這麼均勻，而且顏色這麼鮮艷。這是一條蛇啊！

很早以前就聽人說，花紋越美的蛇，越有毒。這條蛇大概三英尺那麼長，直徑在一寸到一寸半之間，黃黑相間，光鮮亮麗。這是我這輩子第一次見到一條活蛇，且距離這麼近，我算是驚呆住了。那蛇看到了我，嘴裡伸縮著細長的舌頭，身體捲回去，躲回了燒烤爐下。

我繞著路回到屋裡，關緊了玻璃門。手頭沒有動物管控局的電話，我便給鄰居打電話，沒人接，我正想著怎麼辦，這時就見那條蛇從爐台底下爬了出來，往矮牆的方向去。我隔著玻璃拍下了牠的照片，牠速度很快，幾秒便爬出了我的視線。

我穿上厚實的鞋，去找鄰居麥克，給他看蛇照。麥克家有兩個小孩，我也想讓他提高警惕。麥克告訴我，多年前他後院也有小蛇進來，都被他殺了，這麼長的倒是還沒見過。由於那蛇不知去向，無從給動物管理局去電話，我便只好作罷。

第二天，我把照片給經驗和知識都比較豐富的同事格里看，格里說，這是玉米蛇（Corn Snake）。之前我先生從網上查到，這蛇叫加州王蛇（California King Snake），格里說，都差不多，都是無毒蛇，不會主動攻擊人，放牠們一馬吧，不要找動物管理局；又說蛇吃老鼠，有這樣的蛇，能保持後院的乾淨。格里還說：「在加州，你唯一需要提防的只有一種蛇：響尾蛇。」

三個星期後，我在班上，麥克的妻子凱勒打電話給我，說一條蛇闖進了她家後院，後來爬到我的院子裡了。從她發來的照片看，這第二條蛇呈橘色，比前番的那條大了許多，出現在跟前是很嚇人的。凱勒說她給動物管理局打了電話，局裡的人問是不是響尾蛇，如果不是，他們就不會來。我聽說，蛇之所以出現在我們住家後院，是因為捕捉蜥蜴的緣故，盛夏時我們後院一帶的蜥蜴多，蛇追過來捕食。

儘管幾個同事仍然說這是「Garden Snake」 （園子裡的蛇），無毒，無需緊張，我還是加固了後院的圍欄。了解情況後，我倒沒有很緊張，但是蛇進來了，萬一踩到牠，被牠反噬總是不好。再說，也得考慮周圍人如鄰居、孩子、園丁等等的安全。既然有安全的隱憂，又不希望傷害牠們，那就堅固隔離欄，井水不犯河水吧。

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