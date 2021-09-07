在電視節目中看到過竊賊作案的過程，往往是在瞬間完成的。只看到兩眼不住逡巡的竊賊，在人群中穿行，忽然有一行人被他輕輕擦碰一下，此行人回過頭來查看，該竊賊已經離他而去，甚至還回頭向行人莞爾一笑，其實竊賊已經得手，那行人的錢包已經在他的手中。

這樣的遭遇，竟然也讓我在毫無防備、毫無知覺的情況下領受了一回。

這天是周六，晚餐後照例與內子出門散步，途經大華超市，順便買一些水果蔬菜 回家。因為是周末，所以超市顧客盈門，我們在超市內轉了一圈，看到水晶梨還不錯，個大飽滿，於是停下來挑選了幾個。當時還有其他人從我們後面插進來，其中好像有一個身材不高的女子也擦身前來挑水晶梨，我與內子沒在意，可是她只裝模作樣地挑了兩個又放下，隨即就走了。

我們拿了裝袋的梨準備去付款，誰知在付款時一摸口袋，錢和支付卡不在了，只好將選好的水晶梨放下。自忖，或許忘記帶在身上了？那就是留在家裡吧。又想，這不可能！我平時不會有這樣的失誤，但是錢和支付卡畢竟不在口袋裡。立即回家尋找，家裡沒有，料定是被偷了。幾十塊錢丟了無所謂，可那支付卡丟了就麻煩了，上面還有兩千多塊錢，即使沒有被竊賊支去，再重新辦卡也是很麻煩的事。

究竟是在哪裡被竊的？心想，遺失一定是在超市內，因為沒有去過其他地方，也沒有碰過口袋裡的東西，唯一可能就是在超市挑選水晶梨的那會兒功夫，那個身材不高的女子從我身邊擦身而過，就在那一刻，從我口袋裡竊走了錢和支付卡，可當時我毫無感覺。

我和內子馬上再返超市，幸虧距離不遠。詢問收款處，指示去找服務台，服務台小姐回答：「是有人送來一張撿到的支付卡」，我一聽才放下心來。經過比對姓名，確實是我的卡。服務小姐不無教訓地叮囑我：「以後要小心了，不要隨便丟東西！」我只好不斷地回答是、是、是，千恩萬謝。我問：「是不是一位矮個子的女子送來的？」她回答：「是啊，幸虧那位女士『心好』！」

我的推斷得到證實，就是那個矮個子女竊賊幹的。同時我在心裡感到好笑，這個女竊賊真是心好，如果她將錢拿走，支付卡對她沒有用，但他沒有將支付卡送交服務台，而是隨手丟棄，那我就麻煩上身了。內子單純可愛，拿到支付卡，還問服務小姐：「還有幾十塊錢現金呢？」我立刻拉她離開，告訴她，竊賊的目的就是錢，拿走錢，留下卡就萬幸了。

我們重新將挑選好的水晶梨拿去收款處，付了帳帶回。

遭竊前後二十幾分鐘，支付卡失而復得，在這過程中，讓我檢點自己，在超市裡不能只顧呆頭呆腦盯著商品看，務必要多注意周圍和身邊有無異樣。其實在其他場合，如走在路上，聚集在公眾廣場等都要如此，不但要防賊，還得防搶、防人身傷害，害人之心不可有，防範之心不可無。