有時覺得某人行逕不常態，甚或表現古怪，一句戲言「吃錯藥啦」也就輕鬆文雅地帶過，不算具有什麼貶意。年近七十，可真沒聽說吃錯藥的真實案例。

我自己則天天吃藥，有的早上吃，有的晚飯後吃，還有睡前吃。尤其早餐後各式維他命、降膽固醇和控制心跳的藥，林林總總一大把，大部分顆粒滿大，得分上四、五口才如數服下，看上去可比早餐的花樣還繁多且色彩豐富。一歲半的外孫女總專注看著我，目光期待我會分享於她，直到我全部吞完，才失望地繼續吃她的兩色單調早餐。

那天一早，如常拿出瓶瓶罐罐和擺滿維他命的藥盒，一一吞服著。突然覺得心臟病 的藥看起來比平常大顆一點，怎麼是淡藍色？吃了近半年才知道。正一邊納悶一邊快快吞下去，刹那間驚覺不對，應該是白色的！藥已滑過喉嚨。抓起藥瓶一看，是與醫生處方的瓶子大小相似，但蓋子上標的是「Sleep Aid」。糟啦，吃錯藥啦！

退休後天天悠閒，偏偏今天有幾件大事要辦，整顆安眠藥下肚，必然很快產生功效，得睡上八小時才會醒了。於是立刻叫上老伴抱起孫女，開車先她送日間幼童看護中心。

半小時後順利完成第一任務，已經開始打哈欠，當機立斷換老伴開車，我看導航。這是移居德州 兩個月以來，首次前往自來水公司申請當日供水，因為時間急迫，必須帶上資料親自辦理，我怎麼能不振作去辦呢！人生地不熟只好全靠導航，誰知竟然被引導到背後公寓住宅區，繞上一大圈，又回到大路旁的一棟辦公大樓。總算看到水公司的工務車，安心進去吧！

可是偌大樓房只有前後樓房中央兩個入口，而且要爬樓梯到二樓才有門，忍著日前扭傷的腳痛爬上去，烏黑玻璃上大字寫著私人辦公室，沒密碼和推銷員拒絕入内，看來是背面那扇門才對。又一跛一跛好不容易去到背後，問人才知道疫情期間只開放前面的門。真是百般無奈，連打哈欠，搖搖擺擺回到前門，幸好有公司員工上班得以順利進入。

完成第二重任已哈欠連天，但還得買些食材才能應付全家晚餐，於是請老伴回程停留越南 小超市。那時的我除昏昏沉沉還腳痛難耐，就告訴老伴買些什麼，獨自睡在車上等候，暗自告慰總算事情都辧完啦。誰知回家昏睡醒來，才知道我想買「青江菜」，竟然說成「青花蟹」，老伴還體貼地把青花蟹洗淨蒸好，可是如何替代青江菜呢！我很不好意思地告知女兒，女兒不以為意地安慰說，女婿還曾經整個禮拜把抗焦慮藥當心臟病藥吃，鎮定作用太強，無法正常處理事務，弄得差點去急診室。原來不是只有我吃錯藥，而是吃錯藥的人都多多少少出點問題，不好意思告訴別人。