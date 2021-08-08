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砍樹記

語云

美國的獨棟房屋寬敞舒適，前院綠草如茵，後院花木扶疏，在大樹之下擺上桌椅，放上烤肉架，來個串烤牛肉、玉米、熱狗，這就是最典型美式周末好時光。

因為房子大，相對要保養的項目也多，春夏要修剪花木草地，秋天要清掃落葉，冬天要剷雪，每家每戶都有各自的故事，且每一個房子應該也都不一樣。

後院的白蠟樹，去年春天只有一半發出葉子，另一半則依然枯槁如冬日，今年春天就只有少部分長了新葉。為了維持景觀，也為了安全起見，必要將它處理掉。

記得三年前，前院和側邊的兩棵大葉喬木長得過於高大，威脅到房屋安全，加上每年秋天產生大量落葉，於是請人把樹砍了，包括將樹枝、樹幹打成碎屑及刨根，一共花費兩千元。這一次老伴決定自己做。

首先，他說我們已經擁有基本工具—電鋸，另外，樹幹直徑大約十二點五英寸，樹圍大約四十英寸，樹身粗度應該在可以駕馭的範圍之內。

那天他拿起電鋸到後院對著白蠟樹比畫起來，大約半小時之後，我見他收拾起工具回到屋內，以為今天先鳴金收兵，明日再戰。哪知就在這時，聽得咿呀 一聲，大樹已經倒下。

起初老伴提出他的想法時，我還半信半疑，還好一切都按照計畫進行，故特此記之。具體鋸樹的細節如下：

在樹身倒下的那個方向，將樹身平切至三分之一處，然後在平切的上部向下斜切，切出一塊楔形缺口；再在樹身的另一面向下斜切至一半處，此時大樹尚未倒下。白蠟樹受到上半部的重力推壓，就會朝著楔形缺口的方向倒去。

對了，在鋸樹之前，還要修剪樹身設計倒下相反面的樹枝，使其重心更多地向樹身倒下的那個方向傾斜。

當然這個僅供參考，鋸樹是大工程，還是要找專業人士為之。且樹倒下後只是個起點，還需要將地上的那節樹幹貼地鋸下，以及將倒下的枝幹切細切段到可以搬運的程度，然後再看是要回收或留做柴火之用。

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