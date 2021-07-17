避疫已經超過了十五個月，我居住的加州宣布六月十五日解封，但是我任職的聯邦政府機關，沒有完全解封。今天去公司，一切如常，跟避疫時期一樣，測試體溫，電梯限制只准許兩人一起搭乘。

公司只允許員工一周進入公司一次，停留兩小時，而且事先告知老闆時間和理由。唯一不同的是，已經接種疫苗 的可以不要戴口罩 ，但是採取榮譽制度。

我是高齡又有慢性疾病，特別小心。兒子了解老母親，不勉強見面，日前他問我是否可以在他們一家都打完疫苗注射、完全免疫後，來看我；我告訴他再等等，因為全美國只有百分之五十五的人民完成接種。但是已經超過一年沒有見面，我心裡過意不去，就電信送一筆零用錢給孫子和孫女。

同事、老友也提議聚餐，我一概謝絕，都以全國尚未達到群體免疫，變種病毒又多又恐怖為理由，請大家諒解。

幾次在社區健走運動遇到鄰居，都告訴我，如果完成接種疫苗，可以在室外免戴口罩了，我微笑不語。我不太相信口罩的榮譽制度，誰願意承認自己沒有打疫苗？這是生命攸關的事情，而且也不想被人另眼相看。

那天從公司回來，中午時分，照例跟同事朋友在微信 聊天，她們不約而同地給我一個封號：新山頂洞人。我喜歡這個封號，完全符合我的避疫生活習慣和實況。