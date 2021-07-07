四月底的某一天，遞送一本刊物至巫大哥府上，因為疫情 ，就擱在他家門口。準備離去時，瞄見他家正對面不遠處有一小片稀疏的竹林，因正值竹筍初冒，我就鑽入竹林內探望，還真冒出了幾枝竹筍，採摘了一些，順手留了兩枝小竹筍在他家門口。

一周後與長子外出購物，回家時順道拐至巫家，去看看他家對面的竹林。長子就坐在車上，我一人鑽入竹林，更多的竹筍冒出了，盡採之，並且留了一袋十枝竹筍掛在巫家的門口。

回家後，巫大哥立即來電，感謝我又拔了新鮮竹筍送到他家門口。巫大哥說，他家前院的道路及之外的小森林至小溪處都屬於他家的地。竹子是他十多年前種下的，那時他親戚家院子內竹林氾濫，影響房子的地基，花了錢請專家整個鏟除，他救下了兩株小細竹，移至自家的小森林內，十多年後已成一片小竹林。

我送刊物到他家時順手送的兩枝小竹筍，竟然是他第一次享用到自家竹林內的竹筍，他才恍然得知，原來這片竹林會冒出春筍呀！他感謝我讓他知道，並歡迎我隨時到他家去挖竹子，移植些到我家後院。

我出生於新竹，新竹，顧名思義，竹林多、新鮮的竹筍多，童年時期，玩伴們以竹子做了不少童玩，例如：竹槍、風箏（骨架取自竹枝）、火把（取自粗長的竹筒）、燈籠（立體的骨架由竹枝編成），我對竹林、竹子、竹筍、竹葉（包粽子）有特殊的感情與敏感度。我嚮往著自家後院也有一片竹林，於是，我的竹林計畫開始了。

隨後幾回，我得空就扛著鏟子去巫府前院挖掘竹的根莖。在挖掘的過程中我也才第一次細看了竹的根莖，那黃色的曲環小節根莖，令我想到「紅樓夢」裡寶釵、黛玉、寶玉三人在櫳翠庵品茗時使用的「九曲十環二百二十節蟠虯整雕竹根的大盞」，令我神往。

鄭板橋有「竹石」一詩：「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」竹子在艱困環境下的生命力，此詩可見。我家後院外是森林，森林內開發一區竹林，春風化雨，潤物細無聲，不用幾年，竹影婆娑，竹風瑟逸，就在眼前；春天時節更可林間採筍，烹煮油燜筍、排骨竹筍湯，遠離「無竹令人俗」，過著「竹解虛心是吾師」的日子。

我正在進行竹林計畫。新竹再見，再見新竹，日子不遠了。