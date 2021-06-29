我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

至友的兒子

黛比

日前拜讀家園版文章「老喬的失眠夜」，內容描述同性戀兒子的經歷，讓我不禁想起朋友告訴我的真實故事。

幾年前朋友參加至友兒子的婚禮回來，情緒久久不能平復，因為她至友的兒子 結婚對象是一個非裔男士。她說，以前曾經看過一篇文章，提到旅美華裔家長最害怕的十件事，其中之二就是：兒女是同性戀、結婚對象是黑人。結果她的至友兩樣都碰上了。

她說，至友知道一般人不大能接受，所以只請了從小看著兒子長大的她和夫婿。婚禮上，至友兒子如泣如訴地感激父母的接納、祝福和成全，十分感人，整個宴會過程，至友夫婦一點也看不出在強顏歡笑。

席間聽她的至友說，兒子取得醫師執照開始行醫後，一直沒交女友，直到收到兒子寫來表達心路歷程的長信，才恍然大悟。兒子告訴他們，知道自己的性取向後，他曾嘗試用口服藥物和注射針劑來改變性取向，無奈藥石罔效，他只有順其自然。他很抱歉，讓父母得面對這麼大的挑戰，他只能祈求他們的祝福，因為交往了四年的對象真的跟他水乳交融，值得互許終身。

她至友的先生看完信，當機立斷，並且定調，為了兒子的幸福，只有無條件接納。有了他們同意，兒子這才著手籌備婚禮。

因為兒子的伴侶做貸款保險和房地產經紀人，工作時間比較彈性，所以婚後家務裡裡外外一把罩，讓懸壺濟世的兒子沒有後顧之憂，可以專心行醫。兒子的伴侶體恤孝順，不但逢年過節邀約他們餐敘，每年還精心安排他們伉儷跟小倆口一起外出度假，直讓他們覺得彷彿多了一個兒子。

她至友說，幸好先生第一時間就耐心開導她，如果他們排斥拒絕，或曉以大義，明知不可而為之，不但會失去從小乖巧聽話的兒子，還會陷兒子於痛苦的深淵。她的至友說：「雖然乍聞這個消息彷彿晴天霹靂，再而思，與其抱怨檸檬酸，乾脆做成檸檬汁。」

貸款 失眠 保險

上一則

郭強生「尋琴者」獲聯合報文學大獎 中篇小說的美學

下一則

談談我自己

延伸閱讀

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…
國安法壓頂 港「立場新聞」：舊評論下架 暫停接受贊助

國安法壓頂 港「立場新聞」：舊評論下架 暫停接受贊助
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
德前外長：孤立中國想法是荒謬的 西方該認清事實

德前外長：孤立中國想法是荒謬的 西方該認清事實

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00

以後不生孩子

2021-06-22 02:00
英發企業總經理陳泰宏。(圖：英發企業提供)

英發握150項獨家專利 小扳手驚艷歐美大廠

2021-06-24 07:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳