日前拜讀家園版文章「老喬的失眠 夜」，內容描述同性戀兒子的經歷，讓我不禁想起朋友告訴我的真實故事。

幾年前朋友參加至友兒子的婚禮回來，情緒久久不能平復，因為她至友的兒子 結婚對象是一個非裔男士。她說，以前曾經看過一篇文章，提到旅美華裔家長最害怕的十件事，其中之二就是：兒女是同性戀、結婚對象是黑人。結果她的至友兩樣都碰上了。

她說，至友知道一般人不大能接受，所以只請了從小看著兒子長大的她和夫婿。婚禮上，至友兒子如泣如訴地感激父母的接納、祝福和成全，十分感人，整個宴會過程，至友夫婦一點也看不出在強顏歡笑。

席間聽她的至友說，兒子取得醫師執照開始行醫後，一直沒交女友，直到收到兒子寫來表達心路歷程的長信，才恍然大悟。兒子告訴他們，知道自己的性取向後，他曾嘗試用口服藥物和注射針劑來改變性取向，無奈藥石罔效，他只有順其自然。他很抱歉，讓父母得面對這麼大的挑戰，他只能祈求他們的祝福，因為交往了四年的對象真的跟他水乳交融，值得互許終身。

她至友的先生看完信，當機立斷，並且定調，為了兒子的幸福，只有無條件接納。有了他們同意，兒子這才著手籌備婚禮。

因為兒子的伴侶做貸款 、保險 和房地產經紀人，工作時間比較彈性，所以婚後家務裡裡外外一把罩，讓懸壺濟世的兒子沒有後顧之憂，可以專心行醫。兒子的伴侶體恤孝順，不但逢年過節邀約他們餐敘，每年還精心安排他們伉儷跟小倆口一起外出度假，直讓他們覺得彷彿多了一個兒子。

她至友說，幸好先生第一時間就耐心開導她，如果他們排斥拒絕，或曉以大義，明知不可而為之，不但會失去從小乖巧聽話的兒子，還會陷兒子於痛苦的深淵。她的至友說：「雖然乍聞這個消息彷彿晴天霹靂，再而思，與其抱怨檸檬酸，乾脆做成檸檬汁。」