我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

路上的風景

夏嫿

現代社會裡，出門是生活中必不可少的，上班上學、購物旅遊，但有人注意過路上的風景嗎？

記得小時候我走路上學，每天必經的街道兩邊是樟樹小苗。樟樹冬天不落葉也不變色，環衛工人將它們的根部樹幹刷上白白的石灰，一眼看過去，整整齊齊，給清冷的街道帶來很多生機。我和那些樹成了朋友，相互伴隨著長大，好多的心事都向它們傾吐了。春天樟樹葉隨著春雨而落，我欣喜於踩在上面的沙沙聲，夏天再看它們細小的黃色花開，秋季結成可愛硬硬的小球狀果實，都是我童年溫馨的回憶。

後來家鄉的綠化工作越做越好，到處花團錦簇，像樟樹這樣沒有漂亮花和果實的樹非常少見了。前年回去，我專門找舊地看看，街道已經拓寬，樹木移栽，人來人往，非常熱鬧，全然不是往昔。我很是悵然若失。

我還記得讀大學時，發現學校電影院門口有兩株黃色的臘梅，那於我，感受如同發現新大陸一般。學校裡還有我喜歡的迎春花和木芙蓉，四年大學生活匯在一起，似乎就變成了那幾簇花。最近一次去學校，我也是非常想找回當年的感覺，也許季節不對，也許發展太快，學校的建築和人擁擠得讓我有些無所適從。我猶如墜入完全陌生的場地，找不出絲毫的熟悉感。

移民後，工作和學習的地方都可以走路到達，春夏天經常有盛開的桃花、梨花、蘋果花、櫻花，一波一波，讓人目不暇接。節氣輪轉，秋日的紅葉、楓葉，再到漫天的雪花飄零，都讓人欣喜異常。因為這些，初期移民的鬱悶都少了很多。

開車後，這些曾經的美麗都變成了一閃而過，車技不好的我更關心是安全迅速到達目的地。路上的景色通常都許久之後才覺察：那個花開敗了，這個樹葉也掉光了。每每提醒自己認真體會，似乎沒有例外都變成了忘記關注。

前段時間，由於大兒子參加了學校的網球隊，我便開始陷入無休止的焦慮當中。因為訓練和比賽的場所不固定，經常變換，我總是憂心無法將他準時送達。越緊張越容易出錯，有GPS和手機的指導，我依然是經常不知道開到哪裡去了。

有一天接兒子放學後去新的地方訓練，正是下班交通高峰期，我連著拐錯了三次路口，又碰上堵車，感覺肯定要遲到了。那一刻非常絕望，不經意間轉過頭，看見路旁一長溜正在開放的紫色玉蘭花，我的心情忽然隨之怒放，豁然開朗地想：反正是已經晚了，放鬆心情看看花挺好的。結果事情並沒有那麼糟糕，我們並不算什麼遲到，兒子到時隊友們還在聊天，而我卻在那瞬間尋回了丟失多年的燦爛心境。

驀地想起那句話：人生就是旅途，我們不過是遊客，好好地欣賞路上的風景是我們的職責。

移民 電影院 手機

上一則

楊利偉披露在太空中驚險瞬間：曾以為自己要死了

下一則

小小毽子

延伸閱讀

移民局撤川普政策 申請移民簽、綠卡 允重新補件

移民局撤川普政策 申請移民簽、綠卡 允重新補件
偷渡問題嚴重 德州跨黨派議員籲拜登「訪邊界」

偷渡問題嚴重 德州跨黨派議員籲拜登「訪邊界」
洛城新語／無法承受之重的第二代移民

洛城新語／無法承受之重的第二代移民
華人辦假政庇 移民官一眼看穿

華人辦假政庇 移民官一眼看穿

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00

以後不生孩子

2021-06-22 02:00
英發企業總經理陳泰宏。(圖：英發企業提供)

英發握150項獨家專利 小扳手驚艷歐美大廠

2021-06-24 07:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免