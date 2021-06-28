現代社會裡，出門是生活中必不可少的，上班上學、購物旅遊，但有人注意過路上的風景嗎？

記得小時候我走路上學，每天必經的街道兩邊是樟樹小苗。樟樹冬天不落葉也不變色，環衛工人將它們的根部樹幹刷上白白的石灰，一眼看過去，整整齊齊，給清冷的街道帶來很多生機。我和那些樹成了朋友，相互伴隨著長大，好多的心事都向它們傾吐了。春天樟樹葉隨著春雨而落，我欣喜於踩在上面的沙沙聲，夏天再看它們細小的黃色花開，秋季結成可愛硬硬的小球狀果實，都是我童年溫馨的回憶。

後來家鄉的綠化工作越做越好，到處花團錦簇，像樟樹這樣沒有漂亮花和果實的樹非常少見了。前年回去，我專門找舊地看看，街道已經拓寬，樹木移栽，人來人往，非常熱鬧，全然不是往昔。我很是悵然若失。

我還記得讀大學時，發現學校電影院 門口有兩株黃色的臘梅，那於我，感受如同發現新大陸一般。學校裡還有我喜歡的迎春花和木芙蓉，四年大學生活匯在一起，似乎就變成了那幾簇花。最近一次去學校，我也是非常想找回當年的感覺，也許季節不對，也許發展太快，學校的建築和人擁擠得讓我有些無所適從。我猶如墜入完全陌生的場地，找不出絲毫的熟悉感。

移民 後，工作和學習的地方都可以走路到達，春夏天經常有盛開的桃花、梨花、蘋果花、櫻花，一波一波，讓人目不暇接。節氣輪轉，秋日的紅葉、楓葉，再到漫天的雪花飄零，都讓人欣喜異常。因為這些，初期移民的鬱悶都少了很多。

開車後，這些曾經的美麗都變成了一閃而過，車技不好的我更關心是安全迅速到達目的地。路上的景色通常都許久之後才覺察：那個花開敗了，這個樹葉也掉光了。每每提醒自己認真體會，似乎沒有例外都變成了忘記關注。

前段時間，由於大兒子參加了學校的網球隊，我便開始陷入無休止的焦慮當中。因為訓練和比賽的場所不固定，經常變換，我總是憂心無法將他準時送達。越緊張越容易出錯，有GPS和手機 的指導，我依然是經常不知道開到哪裡去了。

有一天接兒子放學後去新的地方訓練，正是下班交通高峰期，我連著拐錯了三次路口，又碰上堵車，感覺肯定要遲到了。那一刻非常絕望，不經意間轉過頭，看見路旁一長溜正在開放的紫色玉蘭花，我的心情忽然隨之怒放，豁然開朗地想：反正是已經晚了，放鬆心情看看花挺好的。結果事情並沒有那麼糟糕，我們並不算什麼遲到，兒子到時隊友們還在聊天，而我卻在那瞬間尋回了丟失多年的燦爛心境。

驀地想起那句話：人生就是旅途，我們不過是遊客，好好地欣賞路上的風景是我們的職責。