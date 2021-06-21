淡褐的花苞早已高掛枝頭或隱匿葉叢，因為色澤近似枝幹，我多半無心老是視而不見，總要等到有人問起：「你家的枇杷樹結花苞了嗎？」這才帶著一絲疑惑和幾許不確定，匆匆跑到樹下驗證一番。

真不能怪我，我根深柢固的觀念裡認定：「枇杷和桃、李、杏是一夥的，理應結伴春日行」。唐岑參提到「滿寺枇杷冬著花」，可見花苞早就乘著秋風的翅膀翩然降臨，等待冷涼的溫度催出笑靨，所以宋趙蕃說：「枇杷隔歲花」。詩人的觀察力敏銳，文字的魔力無邊，一讀就通透。

枇杷新綠，剛萌發的芽淡綠鮮嫩，細狹如小指，幾經日月精華，終究凝練成一掌長兩掌寬的深青厚實，層層疊翠一派生氣。重重復重重的葉片塑造枇杷樹的容貌，有時還得擷摘部分，一為樹木理容，二來以利通風。古人睿智且惜物，一花一草皆可入藥，修剪下來的冗葉有啥用？洗浴時加入枇杷葉，能使人氣血通暢、肌膚柔嫩光滑，堪稱護膚良方；搭配各式藥方既能潤肺化痰，又能止咳平喘；連亟欲丟棄的果核，尚且能起到疏肝理氣之效用。

結實纍纍的枇杷一串五至十顆，橫生交錯的每根側枝少說也有七、八串，壓得本就柔軟的椏條根根朝地。向陽面漸黃、陰暗處淺綠，滿樹枇杷果實尚未成熟，已引來動物的嘗鮮試吃。

為枇杷套袋好似「知易行易」的事，不就是把紙袋底拆開，從果實尾端往上穿，再綁上園藝細鉛絲就了事。有那麼一次，我正仰頭為高枝上的枇杷套袋，小小的果蒂渣不偏不倚掉進眼球，急急奔入室點眼藥水，自此，總要隨身準備一副護目鏡。比我手臂高的果兒實在莫可奈何，央求外子，他說：「你吃不了那麼多，分一些給松鼠又何妨。」好吧！我自定「楚河漢界」，沒套袋的全部供松鼠無償享用，只盼別撈過界。

枇杷歷經秋萌、冬華、春實、夏熟備四時之氣，號稱「果中之皇」，我家枇杷屬金丸品種，顆粒碩大、甜味濃郁更是極品。我對吃食不苛求，尚原汁原味；賢慧的廚娘拿枇杷釀酒、熬果醬，或加入銀耳、枸杞、紅棗煮成羹湯；家姊把枇杷去子連皮拌入半顆切碎的橘子，再加少許酸梅粉、冰糖，細火慢燉至收汁，最後用水果烘乾機烘乾做成枇杷果乾，看似美味可口。

枇杷又稱盧橘，榴花映紅日，正是盧橘璨金時。枇杷要熟成至橘皮一般橙黃才是最佳品嘗期，松鼠往往迫不及待，邊吃邊扔，等到我要採收時，枇杷已杳無芳蹤，獨留紙袋空惆悵。小偷存心要偷，門鎖也鎮不住，松鼠不免竊笑：區區紙袋奈我何。敵暗我明，幾次交戰真是筋疲力盡，只能暗自期盼松鼠芳鄰：留些金丸待我嘗。