我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

話說枇杷

曾妙容

淡褐的花苞早已高掛枝頭或隱匿葉叢，因為色澤近似枝幹，我多半無心老是視而不見，總要等到有人問起：「你家的枇杷樹結花苞了嗎？」這才帶著一絲疑惑和幾許不確定，匆匆跑到樹下驗證一番。

真不能怪我，我根深柢固的觀念裡認定：「枇杷和桃、李、杏是一夥的，理應結伴春日行」。唐岑參提到「滿寺枇杷冬著花」，可見花苞早就乘著秋風的翅膀翩然降臨，等待冷涼的溫度催出笑靨，所以宋趙蕃說：「枇杷隔歲花」。詩人的觀察力敏銳，文字的魔力無邊，一讀就通透。

枇杷新綠，剛萌發的芽淡綠鮮嫩，細狹如小指，幾經日月精華，終究凝練成一掌長兩掌寬的深青厚實，層層疊翠一派生氣。重重復重重的葉片塑造枇杷樹的容貌，有時還得擷摘部分，一為樹木理容，二來以利通風。古人睿智且惜物，一花一草皆可入藥，修剪下來的冗葉有啥用？洗浴時加入枇杷葉，能使人氣血通暢、肌膚柔嫩光滑，堪稱護膚良方；搭配各式藥方既能潤肺化痰，又能止咳平喘；連亟欲丟棄的果核，尚且能起到疏肝理氣之效用。

結實纍纍的枇杷一串五至十顆，橫生交錯的每根側枝少說也有七、八串，壓得本就柔軟的椏條根根朝地。向陽面漸黃、陰暗處淺綠，滿樹枇杷果實尚未成熟，已引來動物的嘗鮮試吃。

為枇杷套袋好似「知易行易」的事，不就是把紙袋底拆開，從果實尾端往上穿，再綁上園藝細鉛絲就了事。有那麼一次，我正仰頭為高枝上的枇杷套袋，小小的果蒂渣不偏不倚掉進眼球，急急奔入室點眼藥水，自此，總要隨身準備一副護目鏡。比我手臂高的果兒實在莫可奈何，央求外子，他說：「你吃不了那麼多，分一些給松鼠又何妨。」好吧！我自定「楚河漢界」，沒套袋的全部供松鼠無償享用，只盼別撈過界。

枇杷歷經秋萌、冬華、春實、夏熟備四時之氣，號稱「果中之皇」，我家枇杷屬金丸品種，顆粒碩大、甜味濃郁更是極品。我對吃食不苛求，尚原汁原味；賢慧的廚娘拿枇杷釀酒、熬果醬，或加入銀耳、枸杞、紅棗煮成羹湯；家姊把枇杷去子連皮拌入半顆切碎的橘子，再加少許酸梅粉、冰糖，細火慢燉至收汁，最後用水果烘乾機烘乾做成枇杷果乾，看似美味可口。

枇杷又稱盧橘，榴花映紅日，正是盧橘璨金時。枇杷要熟成至橘皮一般橙黃才是最佳品嘗期，松鼠往往迫不及待，邊吃邊扔，等到我要採收時，枇杷已杳無芳蹤，獨留紙袋空惆悵。小偷存心要偷，門鎖也鎮不住，松鼠不免竊笑：區區紙袋奈我何。敵暗我明，幾次交戰真是筋疲力盡，只能暗自期盼松鼠芳鄰：留些金丸待我嘗。

上一則

在杭州接待外賓

下一則

探病（中）

延伸閱讀

致命「猴痘病毒」入侵？英國威爾士爆2例感染

致命「猴痘病毒」入侵？英國威爾士爆2例感染
圖輯／十代蟬美東漫天飛舞 「蟲蟲大餐」肥了誰

圖輯／十代蟬美東漫天飛舞 「蟲蟲大餐」肥了誰
新州山貓增加 環保局鼓勵見者通報

新州山貓增加 環保局鼓勵見者通報
豆苗的紙板房

豆苗的紙板房

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02
名律師陳玲玉，現在最喜歡的身分是「Kilo的玉婆」。(圖：陳玲玉提供)

叱吒商場的女強人 陳玲玉融化在帶孫幸福中

2021-06-15 07:00
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元