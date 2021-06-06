圖／閔娜

有一次我在為畫作的背景傷腦筋，很想將類似抽象浪漫的意念帶入，卻不知道該如何下手時，無意在網路上看到各種炫目多彩、令人眼花撩亂的畫作。再進一步了解，才知道這是一種流動畫（fluid art painting）。

流動畫不需畫筆與任何繪畫功底，只要將各種壓克力顏料加入水、乳膠或助流劑混合均勻後，以各種技法倒在畫布上，然後將畫布上下左右傾斜，任多餘的顏料淌下；當各種顏色因著不同的重量、密度重重疊疊，相互堆擠，各種顏色巧妙地碰撞在一起時，就成了一幅像是做了一場光怪陸離的夢、或像神造萬物的奇妙細胞組合、或像失控的火星 撞地球，獨一無二的畫作。站在畫前，人的思想馳騁在無盡的想像中，每個人對畫的解讀可能都不一樣。

看完視頻教學後，按捺不住蠢蠢欲動的心，立馬動手。一想到沒多久就可見到漂亮的成品，那興奮勁讓我只想將調好的顏料倒在畫布上。哪知搖完畫布後，結果卻是一團混沌，不但兩手五顏六色，色料滴在院子地上到處都是，調色棒不知何時被小狗泰迪叼走，染著紅鼻頭的牠翹著屁股猛搖尾巴，等著我在這場新遊戲中出招。

有了初次經驗，我了解到狗絕對不能在場攪局外，我還需要一張鋪上塑料的工作桌、一個籃子放置搖好的畫作、一次性手套、手紙、調料棒、杯、助流劑、吹風機、電子秤、水等，一樣樣擺好後，供我學功課。儘管視頻教學的畫者看來極為灑脫，隨手一倒畫料，顏色的奇妙組合像變魔術般呈現，但相信這也是經過許多實驗後才得出的成果。因為我老是手忙腳亂，不是調料不均，就是下料次序不對，每次都有新的錯誤。經過不少練習，丟掉不少畫布，我終於能領略些要點。

近幾年，流動畫在各處風行起來，但實際上，流動畫是墨裔畫家David Alfaro Siqueiros早在一九三○年作畫時無意間創造出來的。這種將科學與藝術結合的畫風，展現出一種無拘無束的美，對於花了多年心血學習成為畫者的人而言，或許這稱不上真正的藝術，但我覺得若有人願意建立工作室並將它併入治療課程，讓自閉症或有心理疾病的患者學習操作，這過程舒壓又療癒，因為人們不需花很長的時間，跟著老師按部就班地操作，就能得到令人驚艷又有成就感的作品。

對我而言，它是愉悅、開心、有趣的，它讓我找到我的初衷，應用它來作我畫作的背景外，在「玩」畫當中，腦子不斷思索創意，那種無可比擬的興奮心情，似乎再次回到學生時代的課堂，我還享受了創作的樂趣。

流動畫充滿許多不確定，然而，驚喜總是在完工後出現。我想，我已愛上流動畫。