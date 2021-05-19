住在加州 的兒子終於決定要買房子了。由於疫情 的影響，房仲公司都把待售房子裡裡外外拍了相片和視頻，讓有興趣的人隨時上網瀏覽，再決定是否要約定時日實地察看。賣房子的人必須把房子清潔乾淨，買方也必須戴著口罩去看房子。兒子認為我還滿有經驗，就請我在網上幫忙看看出個意見，我們看了許多不同地區和價位的房子，兒子也馬不停蹄親自去查看他有意的房子。

在與兒子幾乎天天溝通最新的進展中，發現我們有一些代溝及對中西文化理解的差異。譬如房子應該面向什麼方向比較好呢？參考風水專家的意見，兒子的生肖最好買向東的房子，不然坐北朝南或坐南朝北也不錯；兒子卻說那兒的房子不但多向西，又常建在不平之地，房前或屋後也都可能有些坡度。這一類的房子風水會好嗎？

經驗告訴我們，買房子一定要在好區域，當然通常這也是華人 聚居的地方，吃中式餐館及買貨品也方便。但是美國生長的第二代年輕人並不認為一定要住在華人聚集的區域，也許清靜些的郊區，或者靠近海邊的房子，看看一望無際的海浪及美麗夕陽的景色，生活較輕鬆又自在吧！

這回選購房子時，我發覺兒子還頗有主見與想法的。譬如他喜歡有個大一點的後院有些綠樹和花草，原來他想回味他成長時房子的環境。兒子也會在房子附近轉轉，和鄰居們聊聊，了解一下當下的環境和學區好壞。當他看到一幢房子的後院有棵梨樹，樹旁還放了一個摘梨子的網子，他興奮地歡笑如孩童般的燦爛表情，都讓我感受到他很重視成長時的家人親情，和對生活品質的要求。

終於有一個周末，兒子看到一個房子外型設計和房間格局都很好，但以這樣的房子大小來說，這麼高的標價好像有點不值得。然而再仔細酙酌，這間房子風水竟然完全符合我們的需求，加上房子號碼尾還有個八，真是太好了！ 房子雖然不大，但還是可以符合兒子現階段的需求與期望，而且將來它會有市場升值的可能。我尊重兒子，讓他進行標價吧！誰知道當晚賣主就接受兒子的出價而賣給他了！

更讓我驚喜的是，看到兒子標價時附上的一篇感性文章。這麼細膩的感情及策略，讓賣方認為最好的抉擇就是把房子賣給他，很可能這也是扭轉大局的一個關鍵。

兒子在信中寫下：「我們是第一次買房子，今天當我們走進房子時，就知道這是我們想要買的房子。我太太是在附近退伍軍人醫院工作，用她的醫學専長幫助勞苦功高的軍人。我是在某公司（原來查到賣方也曾在那兒工作過）當律師。我們都很喜歡寵物，包括狗和貓（還附上了照片，原來賣方也有寵物）。你的廚房非常光亮，可以看到外面美麗的山和海灣景色，作菜時心情一定很愉快。我們也希望可以趕快增加家庭成員，帶著孩子在鄰居散步，享受這個美好的房子和社區生活……。」

一切都是緣分，就這樣，兒子竟然可以用比原價低的價位，完成在疫情下難以達到的買房目標。經過這次經歷， 我們母子更覺得親近，好像也沒什麼代溝了。我最高興的是，看到上面文章的最後一句，想來抱孫是指日可待呢！