身為人母，母親節自然是這一年當中最誘惑的日子。先生護駕兒女伴遊，鮮花亮眼美食 爽口，這一天真是好享受。趕上颳風下雨出不去，也能在家好吃懶做一整天，妥妥地實現著盼了一年的「女王控」。當然，就是不管怎樣撒歡放懶，我也要給國內的母親留時間聊家常，越洋煲一鍋黏黏糊糊的「母女電話粥」。

只是，兩年前母親在家鄉辭世，我的節日裡再也沒有她的聲音。那份叨念、那份疼愛、那份千山萬水也隔不住的親近，已成為節日中我再也無從獲取的奢侈品。在沒有母親的母親節裡，我聽著孩子嘰喳左右，媽長媽短，幸福的笑容下藏著何等的疼痛，因為我再也沒有媽媽可喊。

在我童年的記憶中，母親是個剛強潑辣的女漢子，除了滿身粉筆灰地站在黑板前講課，還能擼胳膊、挽袖子地幹粗活，拉煤車積酸菜，脫坯蓋房刮大白，溜齊的短髮、汗涔涔的臉，渾身散發著那時代崇尚的勞動美。

母親在高中的劇社裡當女主角時，遇見同校同愛好的父親。那時候姥姥當家，擔心兩人年紀輕不定性，堅決反對。母親在愛和孝之間選了後者，於高中畢業後考師範前的空檔中，背著父親隻身來到城外的礦山做臨時工，打石頭賺錢。父親上門找母親，被姥姥告知出城探親不在家，吃閉門羹。他哪肯罷休，四處託人打聽到母親下落後，遠涉至三十里外的石頭場，踩著滿腳血泡找母親。

父親不僅為母親帶來血染的忠心，還帶來蔚藍的夢想。他望著一碧如洗的天空告訴她：「我考上了空軍二機校，把妳的未來交給我吧！」母親被眼前頂天立地的癡情漢所融化，忘了姥姥的叮囑，這次在愛與孝中間擇了前者，卻未料這一刻的錯選，輸掉了整個婚姻。

父親上學後，母親未能按計畫去讀師範，以僅僅十九歲的年紀生子做母。見生米做成熟飯，姥姥心疼女兒含憂幫忙帶娃，要強的母親便抓緊時間自修功課，結業考試後當了小學老師。

父親畢業後分到空軍基地，開飛機、做機師，逢年過節才回來探親，繼而有了我和妹妹。 母親的「拖油瓶」越來越多，她巴望父親能早日提幹，好以眷屬身分隨軍生活從而全家團圓。

後來父親果然晉級升職，苦等了十年的母親白天又縫又綉，為全家準備「入伍」新衣，喜滋滋地迎接著父親諾言兌現、遠走高飛的那一天。父親終於到家，卻耷著頭告訴母親，文革一開始，他就同一位跟他站到同一革命隊伍的女兵生有染，還懷孕了，他不得不回來同母親離婚。

母親聽罷如遭晴天霹靂，沒法相信她心中的癡情漢已成負心郎，當場氣暈過去。隨後幾天，父親數次下跪懇求後，她心軟了，在一個陰雨霏霏的下午，摟著我們三個娃，在鎮政府簽了離婚書，放走了他。

母親從此帶著三個孩子，開始單親生活，直到再嫁給年長她十多歲的我繼父，才逃出風雨飄搖的日子。若干年後，當她在「電話粥」中聊起過往，我並沒有問她我兒時想問的問題：「妳恨不恨我父親？」我想，當一個人能夠像講別人的故事那樣講自己往事，她已經從「人生若只如初見」的無奈，蛻變到「行到水窮處，坐看雲起時」的境地了。

人間五月春滿園，天堂今夕是何年。獨自在家時，我常常來到母親的照片前，凝望她栩栩如生的笑容，難禁淚目。我默默地對陰陽永隔的母親說：「媽，又到了母親節，咱倆再煲一鍋電話粥吧。」