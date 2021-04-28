葫蘆娃是我的寶貝大外甥，由於長期處於異地，我們實際在一起的時間並不多。每每見到他，我總想感慨時間彷彿在他的身上裝了個放大鏡，在我不覺察間，他居然已經從小嬰兒變成了學步兒童、學前兒童、再到學齡兒童。不過聚少離多也讓我們的聊天和見面時不時驚喜滿滿。

記得二○一九年聖誕假期期間，我特地抽出一天和他去電影院 「單獨約會」，不料我們原計畫要看的電影因為太受歡迎，票已經被售罄了，下一場適合小朋友的電影則要等上兩個小時，我當下就想要打退堂鼓了，但我還是徵求了葫蘆娃的意見，沒想到他表示他可以等。於是我急了，「你知道兩小時意味著什麼嗎？」 他十分輕鬆地答道「我知道啊，就是一二○分鐘呀！」我一時語塞，只好乖乖地掏錢買了兩張票。

然後我們決定在電影院的大廳喝喝飲料，聊聊天來消磨這兩個小時。這時葫蘆娃突然十分好奇地問我，「小姨，妳家裡沒有玩具是因為妳沒有小孩嗎？ 」我說對啊，然後他既嚴肅又擔心地接著問：「那妳沒有小孩，平常一個人怎麼玩，不會無聊嗎？」

我微笑著回答說：「我可以看書、看電影、聽音樂、做運動、隨時可以出門玩！」接著我又頂著大人脆弱而敏感的自尊心，故作深沉地來結語：「沒有小孩的生活快樂得你想像不到！」，聽得葫蘆娃一臉似懂非懂。

在疫情 期間，我們反而有更多的時間和彼此交流。然而作為葫蘆娃的親媽，我姊姊漸漸感受到了她家「神獸」的威力。一日，我一如往常地打電話給姊姊，發現我姊正有氣無力地躺在沙發上。原來她剛剛因為葫蘆娃沒好好做功課，跟他吵了一架。吵到一半，葫蘆娃意識到自己真惹他媽媽生氣了，就趕緊使出大招「媽媽，我愛妳！」害得我姊哭笑不得，「我在認真跟他吵架，他怎麼可以突然喊出媽媽我愛妳，這架還怎麼繼續下去了？」

聽完我姊姊的抱怨，我淡定地表示「這種情況妳不應該早就習慣了嗎？」 我姊一聽，恍然大悟道「還真是！妳小時候也是這樣，每次惹我生氣之後，轉身就繼續親熱地喊姊姊，姊姊的，嬉皮笑臉的。我總算知道我兒子這是從誰那裡學來的厚臉皮了，近墨者黑！」 對此，許久沒有「厚臉皮」的「墨者」我覺得自己極其無辜，不過同時也竊喜葫蘆娃像我。

回想起與葫蘆娃的諸多互動，我受益良多。一直以來，我仗著自己是大人，常保持著一個高高在上的「施予者」的姿態。殊不知在葫蘆娃眼裡，他和我的時間是平等的，他的陪伴和我的陪伴也是等價的。我自以為給予他「犧牲式」的陪伴時，他又何嘗不是以相同珍貴的陪伴來饋贈與我呢？

我很感動他的愛心，在電影院時，他是發自肺腑地關心我是否會因為缺少小孩的陪伴而不開心，在他單純的小世界裡，小朋友的陪伴就是能給大人們帶來無盡的快樂。同時，我也很欣賞葫蘆娃能在與人起衝突時主動伸出橄欖枝的勇氣。

長大後，我們慢慢擁有所謂大人的包袱和自尊，常令我們不敢做先低頭的那一方。當然作為一位三觀極其端正的小姨，我認為該交的功課還是要好好做完的！