在離我住家不遠處，有一座數英畝大的公園，每年隨著四季的輪替，它始終以賞心悅目的面貌迎接每一個人，我每到那裡，常樂不思歸。

廿多年前母親來美與我們同住，她很快的便愛上了這座公園，尤其對座落於玫瑰園中的八角亭子，更是情有獨鍾。我們常漫步穿梭於花木扶疏的小徑，然後駐足於亭子前，享受眼前美不勝收的風景。

從亭中遠望，是一片偌大的人工湖，湖中央矗立著水花四溢的高大噴泉。我們坐在花香撲鼻的亭中，欣賞著三五成行的大雁，上下翱翔與噴泉共舞或悠然盪漾於湖上；時而見牠們自空中俯衝而下的英姿，令人目不暇接。在遙望著藍天白雲的同時，似乎感覺到遠山在對我們微笑。

有一天我們走向亭子，見裡面已有一位年約六旬的女士安詳地坐著。我們與她打過招呼後，她稱讚母親身穿的翠竹錦緞外套十分典雅好看，並說她也有好幾件，話題就這麼打開了。

她說這座公園曾經是她與先生以前常來的地方，但先生不幸在兩年前驟逝，此後哀傷籠罩著她的生活，她再也沒有心情獨自到這裡來了。那天她心血來潮，走進久違了的公園，見小亭依舊，更觸動了她對先生的思念。我們的出現，正好打斷了她的思緒。

提起過去，她告訴我們，她與先生對中國 藝術極為心儀，也常有機會去中國旅遊。她曾經想像著，倘若將印有中國畫的緞面布料裁製成衣服，有如將美麗的畫穿在身上，豈不是自怡怡人嗎？

有了此構思，於是在他們的下一個行程，便安排停留在上海一段時間。經由當地朋友的推薦，她特別請裁縫師傅為她訂做四件不同的緞面外套，每一件都是一幅栩栩如生的中國畫作。

那天她見到母親的外套，立即聯想到被她冷落多時的衣裳。在感觸之餘，驀地，她興起與我們分享的念頭，她的真誠及懇切，很自然的引起我們的好奇，並為之心動。

於是我們相約以後在八角亭見面的時間，她就將她的國畫外套一件件請出籠，展現在我們眼前，讓我們欣賞。果然每次赴約，她總是開心地穿著古色古香、精工縫製的外套，每一件皆以別出心裁的國畫亮相，既好看又耐人尋味，尤其置身在這美景如畫的公園中，更增添了幾分水墨外套的溫婉秀麗，真可謂大飽眼福！

她欣然接納了這意想不到的邂逅所帶給她的驚喜，此後她經常身著錦緞外套出門，重新回到公園享受自然的美景，她身上醒目雅緻的外套更贏得許多的讚賞，成為公園裡的一景。

她很感謝在這曾經令她卻步的公園裡，有幸與我們不期而遇，竟然激發她走出喪夫的陰霾，找回她失去已久的歡樂。我們也有緣分享了她的喜悅。