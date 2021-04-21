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森林裡的藍色小精靈

黃彥琳
圖╱黃彥琳
圖╱黃彥琳

維吉尼亞州住了三十年，第一次聽到有人提到「藍色小精靈」，卻是八年前的事。

當時一個教會姐妹在初春查完經後，提到她學生的美國家長告訴她，公牛公園（Bull Run Park）有當地老美稱作「藍色小精靈」的美景值得一訪。

她說，「藍色小精靈」是一種叫「Virginia Bluebells」的藍色小花，每年四月中，它沿著公園的林間小溪、在森林裡怒放粉藍的小鈴鐺，滿地的藍色身影宛如一條藍色涓流，漫過整個樹林，美得如夢似幻。

那位姐妹後來搬到外州去了，若干年來，每到四月總會想到她的「藍色小精靈」。只是賞花的時間點很難拿捏，不能太早，也不能太晚。去早了，花還沒全開，零零星星，不夠壯觀；去晚了，殘花遍野叫人心驚。藍鈴鐺的花期很短，常一夜之間盛開，也在一夜之間消失，來去無蹤，因此被當地人稱作「藍色小精靈」。

這麼多年來，我常常去的得很「掃興」，一直沒見到傳說中花開如河的盛況；直到前年。

那年，快八十歲的老媽來訪，她愛看花，我在四月初帶她去公牛公園找「藍色小精靈」，只見到些許身影。過幾天，老媽反正閒來無事，我也有人作伴，就再帶她走入樹林尋芳，這回總算見到了樹林裡的藍色小精靈匯聚成流的夢幻奇景！

去年因全球鬧瘟疫，不敢出門賞花，期待今年能再次一睹藍色小精靈布滿森林，如夢似幻的芳蹤。

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