老友如美酒，經過時光淬鍊的友情是一罈陳年好酒，歷時越久越醇厚，輕啟瓶塞，芳香四溢。

當年老師在黑板上更新著聯考倒數的日子，教室四周全是小黑板，雞兔共籠、植樹問題、年利率 ……，光陰被一塊塊黑板切割成片段，偶爾透進的夕陽提醒我們一天又結束了，書包裡還有一堆作業，期待著一個驚天動地的意外足以擋住聯考的腳步。

意外沒能如期發生，父親卻突然出現在教室門口。我在眾目睽睽下走出教室，尷尬得恨不得鑽進地洞，只見他領著一個清瘦的小女孩，說：「這是趙伯伯的女兒小婷，今後和妳同班，多照顧她」。難得見父親一面，那三言兩語交代了我的使命。站在小婷身旁，我像棵大樹，而多愁善感、體弱多病的她恰似楚楚可憐的小草。

畫夜不分的聯考加強班，絲毫不憐香惜玉，下午五點半下課後，必須匆匆趕去老師家接著上輔導課。有一回，輪到了去小婷家核對答案，趙伯母笑咪咪地迎上來：「你們都餓了吧！先喘口氣，吃點宵夜吧！」餐桌上擺著正宗湘菜，「辣炒辣」、「香干肉絲」，初嘗一口，我被那一股辛辣嗆得涕泗橫流，回家後立即鄭重地向母親宣誓，「將來一定不能嫁給湖南人！」

聯考前一周，趙伯父積勞成疾，英年早逝。睛天霹靂的噩耗將小婷推進了黑洞，赴考場那一天，遠遠望著佩戴黑紗的小婷，我無從彌補那乍然崩潰的心靈，只能默默地為她加油。

考完試，小婷依舊陷入深沉的哀慟中，整天呆坐在書房盯著趙伯父的遺照。我在書架上選了本狄更斯的「塊肉餘生錄」，邊讀邊轉述給小婷。終於，她開口説話了，「我餓了，去你家吃飯吧！」。從那一天開始，小婷與我形影不離。

出國念書前—夜，我向小婷道別，一如既往相約在麵攤上吃宵夜。她取出頸上的項鍊給我：「自己一個人出門在外小心點，戴上它就像我在你左右，得空多給我來信。」她依舊在那碗麵中加足了辣椒醬，頓時，陣陣辛辣刺鼻令我哽咽不能成聲！那一晚，我們的腳蹤將離情織成了一張網，直到星月將沉，才萬分不捨地分開。

在忙碌倥傯中完成了學業及終身大事，卻和小婷失聯了。偶爾回台省親，只見街道改變了許多，昔日的攤販早已銷聲匿跡，那座雅致的趙公館被湮沒在川流不息的時光隧道中，我悵然若失地徘徊在捷運 線上，找不到熟悉的巷弄。

十餘年後偶然參加聚餐，一位男仕走到跟前問我，「我是小婷的二哥，還認得嗎？」這會兒我才體會到什麼是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」， 小婷與我終於在異鄉重逢！興奮之餘，迫不及待地邀她來小住，當我擺上菜餚，小婷驚呼，「哎呀！怎麼都是些湖南菜？做得比我母親還道地。」剎那間，童年往事浮上心頭！當年無心的一句誓言，竟成了我的宿命，嫁作湘人婦，嗆下淚水化成了胃液，習以為常地包容了酸甜苦辣。

當年柔弱的小草堅毅地紮下了根，痛失摰愛的打撃卻將小婷塑造得幹練而豁達，在文化傳播業闖下一片天地。前年我帶著自己的處女作回台發表，小婷熱心地張羅細節，當她攙著我的母親走入會場時，那首老歌「本事」悠揚地縈繞耳傍。我們的故事彷彿又回到了原點。

歲月是一條長河，在大樹與小草之間穿梭來往，幾度花落、花開，緣起、緣滅。儘管無復青春年少，我們仍在似水流年中尋得交會時互放的光彩，那一罈好酒，依然芳醇。