正月二十三是老媽的農曆生日，今年是她八十八歲米壽，可不巧的是今年碰上新冠疫情 。往年她生日的這天，我們都會召集家裡親友在酒樓大餐一次，以示慶祝。從很早開始，我們幾個子女就開始盤算著，這個八十八歲大壽一定要找個檔次高一點的飯館好好慶祝一下。

於是我在她生日的兩個月前就訂好了飯館，日子確定在大年二十三這天，並通過微信 、電話通知了在天津的親友，還找幾個朋友，為我們捧場助興，並邀請一個朋友做錄像師，想記錄一下老媽米壽的這個盛典。

一切似乎準備就緒，只等良辰吉日的到來。沒想到二○二○年臘月的最後一天，新聞裡滾動播出新冠肺炎波及全國各地的消息，才發現疫情來之凶猛。與此同時，天津三十晚上的年夜飯，許多客戶撤單，餐館紛紛關門停業，一夜空城，讓我們給老太太過一個隆重的生日慶典的計畫一夜泡湯。

飯館打烊、小區封控、親朋好友不能聚集，原本家裡找了一個阿姨來照顧父母親的飲食起居，現在因疫情也來不了了。老媽生日這天，我去母親家充當「大廚」，做了四個菜。端起酒杯我說，「祝您生日快樂。可惜了，因為有疫情，我們哪兒也去不了，只能在家裡將就吃點兒」。而老媽說，「少下趟飯館算什麽，人家醫護人員逆行上前線，我們在屋裡待著，沒有任何危險，還不知足？」

以往，寫大字、看報、彈琴就是她生活的主旋律。吃過午飯，老媽用自己那雙嚴重的類風濕的雙手，找來宣紙和毛筆，十分認真地抄錄了一首唐詩，還寫下了「武漢 加油」「中國加油」的幾個大字，之後用那顫抖的雙手在琴邊彈奏起：「最美不過夕陽紅」，琴聲並不悠揚，指法也並不嫻熟，但那是一個耄耋老人對美好生活的嚮往，對疫情早日結束的一個期盼。

我們把她寫的書法發到群裡和朋友圈，受到多人的秒讚，家裡的微信群開始熱鬧起來，孫輩們從美國、北京、海南發來了小紅包和各種祝福，用視頻連線的方式來慶祝老太太的生日。

這時，我家的座機響了，是社區工作人員打來的電話，問我們是否願意給武漢抗疫捐款？老媽一口答應，「沒問題！我們去不了前線，為國家做不了什麼貢獻，捐點錢是應該的。一會兒，我就讓閨女給你們送去」。下午我不僅給社區送去了捐款，還按照老媽的意願，給沒有來家裡一天服務的保母支付了全月的報酬。

疫情蔓延全國，城市按下了暫停鍵，每個奔跑中的人都宅在家裡。老媽的這個米壽顯得是這樣悄無聲息，沒有海味珍饈，沒有觥籌交錯，老太太期盼的四世同堂的熱鬧場面也沒有出現，而是在新冠肺炎疫情中，在全市各小區的封控中，在舉國上下萬人空巷、各自隔離中度過的。別樣的日子，別樣的生日，卻讓我們真正懂得了什麼是山河無恙，什麼是歲月靜好。