皇家護衛隊走進白金漢宮。圖╱盧威

沒想到去一趟倫敦 旅遊，竟能走近英國 皇宮，面對面看英國皇家 護衛隊換崗，為倫敦行畫上美妙的符號。白金漢宮給我的第一印象是，這座灰色古典皇宮氣勢不凡，廣場外維多利亞女王鍍金雕像在陽光照耀下金光閃閃，女王手持權杖，象徵皇室威嚴；女王紀念碑頂上站立著展翅欲飛的女神，更增添一分神秘氛圍，令人嚮往。

此時，女王雕像紀念碑階梯上以及白金漢宮門前已裡三層、外三層地擠滿了人群，人們正準備一睹英國皇家護衛隊換崗的英姿風采。

我趕快尋覓白金漢宮左側一個轉彎角處最佳位置站好，這是皇家護衛隊進入白金漢宮的必經之路。皇家護衛隊在騎警引領下，軍樂隊鼓樂齊鳴，雄赳赳氣昂昂地走過來了。護衛隊士兵清一色身著灰色長大衣，頭戴英國特有的黑色大頭帽，黑色長褲縫有一條紅褲線，腳蹬黑皮鞋，精神抖擻。我用照相機不停地拍下這難得一見的場景，走過我面前的士兵手持長槍，一個個目不轉睛，雙手像機器人一樣用力揮動著步伐，英姿勃勃，朝氣十足。

白金漢宮廣場上舉行皇家護衛隊換崗儀式，剛上崗的士兵上位後便手握長槍，站在指定位子上一動也不動，完全進入角色；下崗的士兵便列隊離開白金漢宮，再一次接受民眾的夾道歡呼。衛兵交接、樂隊表演、騎馬繞場，早已成為白金漢宮廣場秀的「保留節目」，深得遊客追捧。

白金漢宮是英國皇室的住所與辦公處，也是英國國家慶典和王室歡迎禮舉行場地之一。不少旅遊達人也都忘不了到此打卡。

那天我仔細觀察了一下，沒看見英國皇家旗幟在白金漢宮正上方飄揚，表示英國女王伊莉莎白二世現時不在宮中。女王行蹤如此公開，可能也是王室親民的一種表現。據說，一輛女王乘坐的汽車，車頂上裝有一盞藍色小燈，如果女王坐在車內，藍色小燈就會點亮；反之，女王並沒坐在汽車內，小燈就會熄滅。我的朋友老朱喜愛收藏骨董車，他車庫中就有一輛與英國女王座駕一樣的黑色、深紅兩色勞斯萊斯汽車，這輛車是一九六三年仿造女王的汽車而量身訂做的。我有幸一睹這輛車的風貌，果然特具皇家風範。

倫敦唐寧街十號是英國首相官邸和首相辦公廳，這棟沿街的建築前，鐵欄杆一字排開，黑色大鐵門緊鎖，給人戒備森嚴的感覺。而緊鄰首相官邸的是皇家騎兵衛隊閱兵場，這裡的皇家護衛隊換崗卻是另一種風情；護衛隊士兵身穿黑色與金色相配的騎兵盔甲，頭戴金色有皇家衛隊標誌的頭盔，金色頭盔上頂著紅色纓子。士兵手持長刀，騎在高頭黑馬上，耀武揚威，神清氣爽，引人注目。

然而，護衛隊士兵換崗後就站在黑色大鐵門門口，長刀出鞘，站在那裡巍然屹立。我被皇家護衛隊士兵深深吸引，便大著膽子湊近士兵拍照，士兵竟毫無反應，圓了我的心願。

疫情過後，姪女準備去倫敦觀光旅遊，我建議她在遊覽大笨鐘、倫敦橋、大英博物館等著名景點後，別忘了與英國皇家「大頭兵」有約！