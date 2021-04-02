「俏皮」是我們家「兒子」的名字。十五年前，清明時節雨紛紛的那天，先生去了一個朋友家，回來的時候帶回了一隻小鸚鵡。我問他哪兒來的？他說樹上撿的，因撿牠的時候，牠嘰嘰喳喳叫個不停，先生就給牠取了個名字：Chirpie。我就根據Chirpie的發音，給牠取了一個中文名字——「俏皮」。我和先生從此就成了「俏皮」的爹地和媽咪。

都說兒子是自家的好，我們家「兒子」長得那真叫一個好。頭上一頂支棱棱的羽冠，蛋黃色的小臉一邊一個橘紅色腮紅，尖尖的小嘴向下勾著，一雙小眼睛滴溜溜地，身上的羽毛除了翅膀的邊緣是白色，渾身上下一水的銀灰，走起路來跟企鵝似的，一拽一拽的。

最讓我驚奇的是，牠居然會叫「Pretty bird」，漂亮鳥。於是我就開始教牠說話，先教「你好」，教了好多遍，都沒反應；我又教「Hello」，還是沒反應。我以為是我的發音太「人話」了，牠聽不懂，我就捏著嗓子學著牠的叫聲一遍一遍地教：你好！你好！Hello！Hello！結果您猜怎麼著，還是沒反應。我這個失望啊，比我自己考試考砸了還讓我灰心。

更讓我灰心的是，我們家兒子竟然跟我不親，只跟牠爹地親。牠爹地回家，還沒走到家門口，牠就開始叫；我回家，吭都不吭。晚上我們坐在沙發上看電視，牠爹地如果站起來去洗手間，牠也叫；如果把牠從籠子裡放出來，牠就站在爹地的腿上或肩膀上玩。我伸手想接過來，牠就張嘴啄我，要不就躲開，氣得我牙直癢癢：你個沒良心的！虧我每天餵你水餵你吃，給你打掃籠子，你就這麼對我！

後來我們一位鄰居送了一本「快樂健康寵物——小鸚鵡」的書給我們，裡面說，小鸚鵡通常只和家裡的一個人親近，我才知道，我錯怪我們家兒子了。

我們家兒子比較膽小，我只要打個噴嚏，就能嚇得牠在屋子裡亂飛，而且還飛不好，不是撞到牆上，就是撞到玻璃門上。我們以為牠不會飛，也就沒剪翅膀。有一年夏天，天特別熱，我想讓牠出去涼快涼快，打開了籠門，哪曾想，牠倏地一下就不見了。「原來你不會飛都是騙人的呀！」急得我趕緊追。哪裡還有牠的影子。

第二天早上我又出去找，走了有一英里遠也沒找見。正當我垂頭喪氣往回走的時候，突然傳來了一聲鳥叫，俏皮！是俏皮！我趕緊跑過去，把牠從樹上接了下來。這時的俏皮像個餓極了的孩子，進了籠子，頭也不抬，一個勁地吃。

我在旁邊看著，又是心疼又是氣。「誰叫你離家出走！離開家，你連吃的都沒有！看你下次還走不走了！」我嘴上這麼說，心裡卻可憐我們家兒子。想你們小鸚鵡，原在大自然裡生活得好好的，只因為長得漂亮，就被我們人養起來了，養得你連覓食都不會了。下次可別再亂跑了。你知道嗎？你如果飛走了，爹地和媽咪會很傷心的。

也不知道俏皮聽懂了沒有。總之，從那以後俏皮就再也沒有離開過我們。