先生和我的房車(RV)旅遊已經有廿二年的歷史，說來還源自世界日報 。當年世界日報刊登一篇有關房車露營的文章，引起我極大的好奇，在我的慫恿之下，先生決定租一部房車出遊。

在租車的地方看了兩個小時房車基本教學錄影後，一家人就興沖沖地上路了。我們先到加州 聖塔芭芭拉海邊露營，一路戰戰兢兢地把房車開進了營地，手忙腳亂接水接電，開始了兩夜三天的房車露營。

一向討厭睡帳篷的我發現，房車露營真是太舒服了，睡在溫暖的床上，沒有冰冷的睡袋，也不用半夜摸黑起來上廁所；營區旁邊就是港口，可以買到當天捕獲的新鮮魚蝦，拿回車上煮一鍋熱騰騰的海鮮粥，真是滋味無窮。

從此之後，我們就愛上了房車旅行。不久，我們就成為一部二手房車的新主人。小房車只有十九呎，很陽春，但是它載著我們和當年十歲的女兒踏遍了美國西部各大國家公園和觀光景點，每一次旅行都是不同的體驗和學習。

我們學會了進加油站前仔細勘查地形，確定有足夠的轉圜空間，以免腹背受敵，進退兩難。停車時不僅要瞻前顧後，留意左鄰右舍，還需觀察頭上，以防低垂的樹枝刮傷了房車的頂部。車子內部物品的歸置也是一門學問；易碎項目必須保安升級，否則冰箱門一開，整盒雞蛋應聲而出，瞬間滿地狼藉。

我們就在錯誤中不斷的學習與改進，房車旅遊也漸入佳境。兩年後在一次長途旅行中，家人們一致覺得在小房車中摩肩擦踵的生活必須有所改進。幾番思量，我們揮別了小房車，迎進一輛嶄新的三十呎A型房車。

新車寬敞明亮，更有了家的舒適感，但也帶來了新的挑戰。車子大機動性低，停車困難，許多地方難開進去，我們得拖掛一輛小車，大房車使用率因此下降。

幾年後，女兒離家上大學，我們進入空巢期，大房車也已老態龍鍾，我們便換了一部適合兩人世界的C型房車。這部二十五呎的房車盡忠職守，每年夏天都陪著我們千里迢迢從加州到華盛頓州探望在西雅圖成家的女兒。

去年開始新冠病毒猖狂，全球旅遊業蕭條，房車旅行異軍突起，在大家無法搭飛機、坐郵輪 的時候提供了一個安全的旅遊方式。如今新冠疫苗上市，疫情已有緩解，人們的生活終將回歸正常，我們盼望飛機和郵輪旅行重新開始的那天，但是房車旅行仍是我們的最愛！