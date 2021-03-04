今年的情人節因暴風雪影響，是德州以及包括休士頓多個市區歷年來度過最冷的一個節日，而情人節之後的那幾天，更是我來美國後遇到的最惡劣的慘狀和境況：市民出外不但要面對交通被霜雪掩蓋的險境，即使在家，也要應付一連幾天缺水缺電、飢寒交迫的困境，到稍為舒緩的第四天，又有一陣寒流侵襲而來，想起來不禁心有餘悸！

情人節那天晚上我剛好要上班，因為有氣象警示：一場罕見的「冬暴雪」（winter storm）將在凌晨降臨，所以本來打算來餐館吃情人餐的情侶，大都轉而訂外帶在家吃燭光晚餐。不過快到十一點打烊之前，依然有兩、三對「勇敢」的情侶冒著冷雨來餐廳吃飯，我也是最後服務這些情侶的廚師，其他師傅已陸續結束清潔工作趕著回家。

眼看已飄下難得一見的雪花，而我必須工作到超過午夜，即使平安無事回到家，翌日也得冒險前來上班，我便決定要求經理和他的上司允許我在餐館過夜。這請求其實是「犯法」的，因上衛生課時，讀過那條「餐廳不能作住宿使用」的法例，但基於在這種惡劣的情境下，也只好硬著頭皮出此下策。好在經理們都體諒我的處境，我就在這種情況下，在餐廳過了一個失眠和寒冷的夜晚。

第二天一早，我走出餐廳門口，見白皚皚的雪已鋪滿整個商場地上，一時間竟忘了所有憂慮，把手機 拿出來猛拍照，頑皮起來，還用餐館的筷子在雪地上寫了餐廳的名字。這時候陽光雖然已出現，溫度仍在結冰點之下，聽說晚上和翌日是這場風雪的「極限點」，連一向在阿拉斯加州 見慣這種情況的經理也決定關門避災，而我也得趁早上回家看家母。到家後果然發現沒水沒電。

我們只好用手電筒、點起蠟燭過夜，在燭光晃蕩下吃著冷冰的飯菜，晚上更要穿著厚厚的大衣。

還以為只是暫時一晚而已，誰料到電力供應一時有、一時停，而且連續幾天沒水用，那段日子好比我三十三年前從越南 來美時，在菲律賓難民中心所度過的半年一樣漫長，唯一不同的是，當年我是孑然一身在一個陌生的地方度過，如今則有家人、同事和朋友不斷用電話或手機簡訊互相關懷和問候，尤其與家母共享的燭光「冷」餐那一幕，即使在最寒冷的晚上，氣氛竟然也充滿溫暖和溫馨。