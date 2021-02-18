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難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

較量

川鳴

我們老年公寓最近很不平靜，多輛路邊汽車被砸，玻璃窗被砸得粉碎。報案後，經警方勘察拍照，搜尋有關現場可疑的蛛絲馬跡，但無果而終。後來，院內廣場上駐停的汽車竟又被卸掉了七八個輪胎，住戶憤怒至極，將公寓管理層告到上級總部，並尋求賠償。

這下總部動真格了，投資裝備上百個電眼，散落在前後兩個大院的各個角落；裝在大樓牆上，每個角度都設計得井井有條，辦公室裡兩個總控室的大屏幕有十六個方格螢幕閃閃發光，時刻記錄院內樓內的種種情況；高清明亮的LED節能高熾燈連成光網，夜間被照得如同白晝一樣，連隻野貓行走的身影也一覽無餘，一段時間公寓太平。

樓內各個門都安裝了觸控電子感應門，每家住戶按人口發放感應鑰匙，外來的人就只能按動電話號碼，與尋找的住戶聯繫確認後，門才會打開。

這些有效的措施加上嚴格管理，好像給我們上了保險。但好事多磨，發現連接外街的鐵門經常四敞大亮，有人連續開門不鎖門，給安全留下了致命的隱患。後來還真的發現了不速之客出現在走廊，鬼鬼祟祟，被問詢時張口結舌，說是從那小門進來，隨便看看。

我們便在板上寫了：開門後請鎖門，千萬別忘了！但連續幾天，這門大開依舊，我們便發動群眾共同監督，找出這個「不拘小節」的人，我們的警告又升級了：「是誰老是打開了門而不關？你應該為大家的安全負責！警告你，我們終究會找到你的！」然後把字卡牢牢貼在鐵門上，此人也發現大家可能發現了他，再也不敢了，多日來此門安全，關閉嚴格。

堅持不懈的較量，與犯罪分子不懈的鬥爭，我們大獲全勝，人心齊泰山移！

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