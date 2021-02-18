前些天，兩個女兒說想養隻寵物狗，並到附近的領養現場去物色搜尋。當看到教養良好、毛色鮮亮的狗兒們時，不禁想起了我們在中國 養過的最後一條狗「旺仔」。

旺仔的名字是一群在茶廠實習的大學生取的，那時牠約莫兩個月大，是一隻毛茸茸的可愛小狗。旺仔的媽媽是一條流浪土狗，天天和其他流浪狗在南區山上呼嘯山林，偶爾也會在南山茶園一閃而過。

有一天，當我經過茶園時，有一隻小狗從茶樹叢中跑出跟著我，我還看到牠媽媽、一隻部分毛髮脫落的母狗帶著其他幾隻小狗迅速離去，我等了好久，狗媽媽卻都沒有回來尋牠。

小狗跟我到了茶廠後，妻子和八歲的女兒非常喜歡，父母親也樂得有狗相伴，於是就收養了牠。所謂收養，其實就像以前老家的一樣，給些飯菜，在茶廠的院子放養著。院子離發現旺仔的茶園很近，如果願意，狗媽媽也可以隨時帶走牠，但狗媽媽再也沒有出現過。

有了小狗後，家裡更熱鬧了，女兒放學後的第一件事就是陪牠玩，我們也時常從食堂中要些吃剩的肉骨頭來餵牠，前來實習的大學生常逗牠，並給牠取了名字「旺仔」。

不知不覺中，一年過去了，旺仔也逐漸長大。直到有一天，學校的常務副校長有事來茶廠，旺仔迎接他的是咧嘴齜牙、狂吠不止，令我們尷尬不已。我們也意識到旺仔不能再放養了，必須鍊住管教，否則咬傷他人就麻煩了。於是我用麻繩將牠栓在柱子上，沒想到習慣了自由自在的旺仔劇烈反抗，不停吼叫，乃至咬斷麻繩跑了。

第二天，改用狗鍊將牠鍊住，牠還是激烈掙扎反抗。我們內心也在掙扎，我們知道鏈住牠是個巨大的折磨，但若不控制又恐生事端。正當我們不知如何是好時，旺仔咬斷鏈子跑了，再也沒有回來，我們四處尋找仍無蹤影。

但約莫一個月後，我們又見到旺仔了。那天我去接放學的女兒，在小學校門口看到了搖搖晃晃、極其虛弱的旺仔，趕緊將牠抱上車帶回家，並買了雞腿、牛奶 等餵牠，但旺仔只喝了幾口就不吃了，蜷縮在窩裡。在離家的一個月裡，牠一定受盡折磨和苦難，可是我們無從知道。

隨後的日子裡，旺仔眼中恢復了一些神采，但還是萎靡不振，非常恐懼陌生人，一見到生人就夾著尾巴，退縮回窩裡，甚至瑟瑟發抖，眼睛透出無盡的恐懼。

我們也向寵物醫院尋求幫助，但他們也愛莫能助，因為旺仔受到的是肉體和精神的雙重創傷。剩下的日子裡，旺仔就象一個遲暮的老人，做得最多的是兩眼無神地趴在角落曬太陽。牠是在想念牠的媽媽？還是在回味原有的快樂生活？或者隻是在享受最後的平靜時光？

有一天，旺仔再次失蹤，當二哥在茶園的一個角落找到牠時，牠安靜地伏在草叢中，已永遠地閉上了雙眼。二哥將牠埋在茶園的一個小山丘上，那裡可以看到校園中央的觀音湖。我們都很悲傷，特別是女兒傷心得抽泣不已。

我們都在想，如果從小就給牠套上項圈圈養，牠就不會失蹤而受到傷害，就不會過早的失去生命。但圈養的生活就是牠喜歡的嗎？也許牠更喜歡記憶中隨媽媽在山林中自由自在生活，我們不知道，旺仔也沒有選擇的機會了。我也在想，美國 的寵物狗快樂嗎？當牠們失去了繁衍後代的權利和能力，日復一日吃著營養均衡但單調的狗食，遵從著主人的教導，用十餘年生命給別人帶來歡樂的同時，牠們也在享受快樂嗎？可惜，汝非魚，安知魚之樂。我愛狗，卻也能感受到狗之悲。