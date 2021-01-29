二○二○年三月，與同事共進午餐時，我提起我在紐約和西雅圖的外甥們陸續飛回加州家中，準備在家上班 直到進一步通知，我感嘆，我們的工作單位也應採取措施。一位同事不以為然地說，這只是一種流行性感冒病毒，不需要那麼緊張；我說，一個大城市不會因流感而封鎖；另一位社工督導說，只要保持衛生習慣，經常洗手就好。

我很清楚，相較於同事們，來自台灣和中國的中文新聞資訊讓我高度警覺。這一天下午，我的督導召開小組會議，提及社會服務部在首府沙加緬度的最高階主管在前一日的非正式午餐會議中提到，在疫情 資訊充斥，尚未有定論之前，各單位應以員工的健康安全為原則。加上我在旁提出外甥們的實例，督導果斷地讓我們這一組提前開始在家上班。

後來，州長宣布居家令，辦公室其他組也都開始在家上班。我們很快地發現Zoom、Microsoft Teams這些線上溝通工具，接下來的領養個案如常進行，只是換了個方式。很感謝發明視訊軟體的工程師們。

七月之後，沙加緬度知會社工們必須恢復面對面訪視，除非領養家庭有健康考量和被感染的疑慮。即使沙加緬度部門已經為我們準備拋棄式手套、口罩、洗手液，我那位英明的督導還準備了拋棄式鞋套，在居家避疫時期出遠門做家庭訪視，還是戰戰兢兢。

這期間我最遠的一次家訪，是從洛杉磯辦公室開到三小時車程外聖塔芭芭拉縣的一個小鎮。為了一個家訪開幾個小時的車對我來說已經習以為常，疫情下最麻煩的是一路上的如廁問題。以前總是到速食店或加油站 買杯咖啡，順便解決個人衛生問題，現在速食店關閉堂食，連大多數加油站也不開放衛生間，除了不敢喝太多水，還得在出發前先找好沃爾瑪、目標這種大賣場。同事們開玩笑說，如果連大賣場的洗手間都不想去的話，就穿上成人紙尿褲吧！

疫情期間我做的第一個家訪，那位領養媽媽一開門，我才發現全家無人戴口罩，害得我捏一把冷汗，訪視完畢回到公務車後趕緊消毒一番。

之後學聰明了，訪視前先投過電子郵件遞送書面聲明，請所有家庭成員務必戴上口罩。還好到目前為止，我的領養家庭們都很配合。

儘管在疫情中身為必要行業一員，工作有不確定感、挑戰和恐懼，相較於那麼多因疫情而失去工作的人們，我還是很幸運，尤其是知道二十多個孩子因此擁有了一個永遠的家庭，在這充滿焦慮和負面新聞的疫情期間，更多的是喜樂和感恩。