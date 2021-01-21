大西洋在摩洛哥轉了一彎，被一座小島莫卡多（Mogador）絆了一跤，躲進了海灣裡。從此，摩洛哥多出一個「美如畫」的藍色風城索維拉（Essaquira）。

海風吹來豐富的漁產，吸引各地商船。在公元前五世紀，迦太基航海家漢諾到此建立了一個貿易站。幾世紀以來，每一個國家都想占領這一角，阿拉伯人、猶太 人、法國、西班牙，雷霆萬鈞地跨海而來，卻逐一地如潮汐般退隱，歐洲和非洲文化在這裡相遇，西班牙古砲台在城堡上站崗，索維拉仍舊依偎在摩洛哥的海灣裡。

漁船從晨曦中緩緩靠岸，沿著海岸線築成的石牆向漁港延伸，成群的海鷗爭相領隊，浪濤敲醒了礁石的好夢，市集開始忙碌的一天。穿過舊城區，棋盤式的街道在高聳的拱門下交織，狹窄的街道上鏤著駱駝的足印，藍色的拱門上刻著猶太教的徽幟，小貓在廊下憩息；附近的清真寺旁，宣禮塔呼喚人民作早課。城牆內的小商店慵懶地甦醒，店家端出了精緻的木製拖盤、絲巾和畫布，在晨光下為小鎮梳妝。

走進城區，陣陣海鮮味撲鼻而來。一位年輕人拿著廣告單走過來：「夫人，新鮮的蠔、蟹，坐下品嘗吧？」我隨意回了一句：「早餐才用過，也許睌餐吧？」不料他殷勤地走了過來，遞給我一張名片：「這是本地最好的西班牙海鮮店，我兄弟開的，請賞光，報我的名字Boudain(寶燈)，有折扣。」我將信將疑地收了名片，離開了海鮮市場。

全副武裝地參加了下午的駱駝行，跨上了駱駝才知道那英姿颯爽的照片只是攝影師的傑作。在將近一層樓高聳的駝峯上，烈日和風沙左右夾攻，裹緊了頭巾還得擔心隨時會飛走的太陽眼鏡。

灰頭土臉地顛簸了一路，迫不及待地帶爬帶滾地翻身下來。好不容易搭上了車，忽然靈機一動，與其灰溜溜地回旅館 ，不如去找尋那位寶燈推薦的餐館？我們在市區中心下了車，按圖索驥，才發現自己進入了尋常巷陌，順著小徑走去，一座花木扶疏的洋房出現在眼前。

登上二樓，阿拉伯的掛毯、西班牙式的大甕和法式劰餐具已經靜候多時了。我們不約而同的點了西班牙海鮮飯，相視一笑，跌入了時光機裡。那年在新澤西 港邊的餐廳，享受了一頓豐盛的海鮮後，我下了賭注，將一生交給了外子，三十多年來攜手邁過的日子如浪花般在沙灘上起舞，濤聲不斷，但是潮汐如常。彩霞已染紅天邊，海浪正在向沙灘辭行，婆娑的樹影下，一隊駱駝緩緩走過。

大約一個多小時才姍姍來遲的海鮮飯，被番紅花渲染得鮮艶奪目，龍蝦和濃郁的飯香撲鼻而來，久違了的味覺又復活了！分量不多卻十分精緻，正要起身離去，一位師傅走過來問，再添一盤嗎？原來海鮮飯是分層端上桌的！彷彿是一場天然海底撈，當我們從深海逐漸游上淺灘時，夕陽已全然退隱，師傅捧了一個大陶甕出來：「您需要打包嗎？」

這道菜竟像童話中的聚寶盆般取之不竭，這會兒我真有些感謝那位寶燈先生了，他在歸程的轉角上預留了這一席浪漫！

這一天，跌宕起伏於風城，駱駝行及西班牙海鮮飯，像跳了整天的探戈，總算在瑰麗的夜景中畫下了句號，回到旅館，推開窗子，一輪明月升上海面。索維拉！可以打包嗎？