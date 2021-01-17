那年暑假，和朋友共同籌畫了加拿大 多倫多之旅。目標是嚮往已久的尼加拉瓜大瀑布。

大人小孩九個人，我們特地租了輛十五人座的福特休旅車。未來的七天，三家主人輪流當司機，我自願打頭陣。我開著嶄新氣派的大車，得意洋洋，從伊利諾州香檳城駛上薄霧中的高速公路。大夥將平日的沉重負擔丟在腦後，難得的輕鬆舒暢，一路談笑風生。

抵達邊關，完成加拿大入境手續，只見紅霞滿天。就近找到一家旅館，服務人員熱情地提供多倫多旅遊的訊息，祝福我們旅遊愉快；濃厚的人情味，解除了我們身處異域的不安。

多倫多街區車水馬龍，始終找不到路邊停車位，倒是發現了地下停車場，開車的老劉毫無懸念長驅直入。孰料，忽地一陣強力摩擦伴隨著巨碎聲響，車頂乍開了一線天窗，相連的擋風玻璃瞬間四分五裂，呈現蜘蛛網般的慘狀。剎那間，大家的心情一起跌落到了谷底。

我們的車身高過地下道入口，竟然在人生地不熟的加拿大惹出這等麻煩！附近的中國 商家見狀立刻跑來，熱心地安慰並提供意見；開車的老劉依據指引，將咿呀作響的車緩緩駛向郊外的修車廠。一位老中笑臉迎來，口操流利的國語，令人倍感親切。他自我介紹名為強尼，來自國內，大學畢業留在多倫多開車廠。強尼檢測後，估計至少需時一個月，且光是材料費就不只三千美元。由於這輛車是當年福特最新款，相關零件都未上市，車頂慘遭重創，必須專案向公司申請訂製換新。我們怎禁得起一個月的延宕！再說，我們都是窮留學生，也付不起如此龐大的修繕費。

弄清楚我們租車 時加購了全額保險，經驗豐富的強尼與租車公司聯繫，並向當地警察局備案。得知保險公司會全額理賠，大家頓時釋下了心頭的千斤重擔。

強尼鼓勵我們放鬆心情繼續旅行，熱心地帶我們去租來一輛大車。這回輪到老楊當司機，趕忙找到一家中餐館，解決大夥兒的民生問題。

酒足飯飽，步出餐廳在門口等待就車，只見老楊慌張迎來，指手畫腳報告租車失蹤的消息，真是屋漏偏逢連夜雨。幸好強尼聞訊立刻趕來，發現是違規停車遭遇拖吊。這次又多虧了強尼，帶著老楊去付清罰金和拖吊費，取回了車子。

強尼的阿姨不久前在附近買了一棟公寓，尚未裝潢，空無家具。聽說我們這一群窮留學生的遭遇，大方邀請我們進住。熱情的阿姨不但替我們張羅毛巾、被褥，還每天噓寒問暖，希望幫我們省下旅館費，用以補貼回程機票。

翌日趕緊去多倫多的中國城找了華人旅行社，訂到回香檳城的機票，鬆了口大氣。中國城擁擠的人潮，看到一家中餐館門口的海鮮招牌，我們毫不猶豫地走進去，要慰勞一下連受驚嚇的五臟廟。

其後幾天，參觀了尼加拉瓜大瀑布(Niagara Falls)、加拿大國家電視塔(CN Tower)、皇家安大略博物館(Royal Ontario Museum)，以及加拿大里普利水族館(Ripley's Aquarium of Canada)。

旅遊終近尾聲，我們將房舍清理乾淨，強尼堅持親自開車送我們去機場。中國人海外結緣，我們深受照顧，臨別時特別感到依依不捨。

趁著等待登機的空檔，我陪太太去逛機場免稅區，楊太太隨後跟進。有個櫃台貼著口紅促銷標語，她倆前去探看究竟，我站在隔壁翻閱擺設於門前的書攤。忽然傳來老楊急切的叫聲：「快！來不及了！趕快上飛機！」

就在衝抵登機口的一刻，空服人員宣布機艙關閉，不再允許登入。懷著失落的心情，大夥懊惱極了，眼睜睜目送窗外的飛機凌空而去。一番折騰，最後被安排改搭別家航空公司，從芝加哥轉機回到香檳城，身心俱疲，早已過了午夜時分。

回憶三十多年前那次旅遊，過程慘經波折，當時學習到不少教訓，也增長了生活經驗與法律知識。如今對於多倫多的盛景，印象已然淡逝。唯強尼和阿姨，在我們遇到困難時及時相助，溫暖的情誼令我們緬懷至今。