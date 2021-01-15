緬梔花傳統的顏色是內黃外白的顏色的花朵。圖╱王育梅

那天，我和孫女去逛威基基海灘（Waikiki Beach）附近的農夫市場，發現一位女士的脖子上配戴的Lei（花環），竟然和四年前孫女贈送我的，是同樣色彩的花朵。

經孫女的解說，我才明白這種花瓣外白內黃像雞蛋 的花朵，學名是緬梔花（Plumeria），俗稱雞蛋花，又稱大季花、印度 素馨、鹿角樹、番花等。孫女說：「我比較喜歡緬梔花的名字，就像我喜歡Lei。」花環除了表示贈花者的友誼及歡迎外，還有親切的「Aloha！」問候語。

由於緬梔花的花質厚實，有立體感，所以夏威夷 女人跳呼啦舞時，喜歡配戴緬梔花串成的花環。許多女人將它當作飾品，戴在鬢髮或耳朵上。孫女還告訴我，在夏威夷，若看到女子將緬梔花戴在右耳，表示對方正在尋找伴侶；若是戴在左耳則表示名花有主。如果不想讓別人知道是否已婚，一般會插在後腦勺上。

緬梔花原產於西印度群島、中南美洲，目前全世界亞熱帶及熱帶地方；包括台灣，都可看見它的蹤影。

據說兩百多年前，一位德國的醫生將緬梔花帶進夏威夷群島。這種花習慣夏威夷的熱帶氣候和火山土壤，喜歡島上充沛的雨水和陽光，因此夏威夷的緬梔花長得比別處茂盛，花季也較長；它們是該群島上最常見的花卉之一。

緬梔花除了是白色花的中央有黃暈，向外顏色逐漸淡薄，呈現蛋白黃的美感外，另外還有被稱頗有南洋的情調的三種顏色的緬梔花等。緬梔花光禿樹枝條的頂端，長出花蕾時，花葉同時抽出生長。每一叢花是一朵一朵次第開放，不同的枝條先後開花， 形成美麗的花序。

不管是夏日或冬日，從遠處往上看樹枝條頂端先後長出的花蕾，彷彿一群女子倘佯在樹上享受日光浴。冬日裡，緬梔花樹的葉子掉落後，光禿禿的結實粗壯樹枝造型，像是來從四面八方冒出許多「鹿角」；挺有另類風味的冬景。難怪有學者稱冬季落葉，夏季開花的緬梔花樹是「鹿角樹」。

雖然緬梔花沒有玫瑰的優雅氣質，也沒有神秘的傳說，但是當它滿樹繁花時，獨特的香氣隨風四散，縱使花朵掉落草地數日，它依舊可以保有清香味。它們喜歡陽光與樸實安靜的特性，被譽為是「希望、復活與清新」的代表。

六月十一日是夏威夷第一任國王卡美哈美哈一世的誕辰紀念日，每年都會舉辦大型的花車遊行活動，來紀念這位最早統一夏威夷王國的國王。每逢誕辰紀念日，卡美哈美哈國王高大雕像英勇高舉的手臂上，會掛滿一串串好幾米長的內黃外白的緬梔花，成為夏威夷傳統文化重要元素。

夏威夷有所歷史悠久的基督教私立中學（Punahou School），中華民國國父孫中山先生和歐巴馬總統分別曾在該校就讀。該校每年高中畢業典禮時，大會堂的布置就是採用傳統的黃白色緬梔花。

初到夏威夷歐胡島定居時，看不到熟悉的玫瑰花園，聞不到熟悉的玫瑰蜜糖香甜味，有點不習慣。但是現在，我已逐漸愛上夏威夷節日的象徵、也是夏威夷植物一個亮點的緬梔花。