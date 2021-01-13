去年感恩節前的周末，我到超市買了許多食品，準備為全家烹調豐盛的感恩節大餐。沒想到回家打開冰箱時，才發現冰箱故障不冷，製冰器中的冰塊融化，地上已積了一灘水。看著一堆買回來的食物，不能冰存真是傷腦筋。

適逢假日，不知道要上哪叫修。我想起四年前在大型電商 連鎖店購買這台冰箱時，曾經在銷售員的遊說下，花了一百四十九美元 購買為期五年的家電商品保險 。

於是先生便打電話給該公司，要求派人來修。這通電話非常難打，在自動語音等候許久之後才連接到服務人員，前後約在線上耗了一個半小時。

本以為我們購買的保險是維修及零件完全免費，沒想到居然只是打折，單是出勤檢查費用就必需自付九十九元，若是零件故障還需另外收費。更令人無法忍受的是，要排到二十天後才能來修。

上網查詢，找到一家當日便可來修的公司，而且檢查費用才七十九元，還比用保險叫修的檢查費用便宜。本來我已決定找這家公司來修，但剛巧有位朋友打電話來，她得知我家冰箱是韓國某大知名品牌後，和我分享經驗，提供許多有用的資訊。

她和四位朋友家中亦都擁有這牌冰箱，但不約而同的在使用四年多時壓縮機便都故障。這家公司其實也知道該冰箱有此瑕疵，所以許多零件的保證期為十年，而且更換的是原廠零件，比從坊間叫修更換品質更好。她教我打開冰箱，找到該冰箱廠商的服務電話，抄下冰箱型號，直接連絡該廠商申請維修。電話溝通的過程順利，唯一不方便的是，要等到十天後才能來修。

在那期間，我將能立即吃掉的食材儘量煮來吃，吃不完的食物，勉強塞到家中另一部小型的冰箱中。但還是冰不下，於是打包了三大袋寄放在公司的冰箱裡。剩下的一些冷凍水餃，小籠包、湯圓……，都已退冰黏成一團，只好忍痛丟掉。

十天後冰箱廠商派來技師，檢查之後，果真是壓縮機故障。該公司規定五年內檢查修理免費，壓縮機保用十年。因我們是四年前購買，尚在保證期內，所以全部費用皆由該冰箱廠商負擔。我們的冰箱更換了新的零件，終於起死回生，恢復正常運作。雖然損失了一些食物，生活有所不便，卻也省了數百元修理費用，我已深感慶幸。

妙的是數天後，我又接到了該冰箱公司的一封電郵，原來該公司的冰箱設計真有問題，正陷於大型的法律訴訟中，凡於二○一四至二○一七年購買該公司冰箱的消費者，若這幾年來因冰箱故障造成損失都可申請賠款，與該公司和解。理賠的範圍包括檢查修理及更換零件的費用、超過十天該廠沒派人來修理、或是丟棄食物所造成的損失，都可申報，賠償金額達四百五十美元。我因曾丟棄冷凍食品，符合理賠規定，也可申請賠償。

我很欽佩該冰箱公司勇於面對錯誤，積極承擔的精神。但上了一次當之後，我將來不會再買那無用的家電商品保險了。