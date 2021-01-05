報載俄國聖彼得堡Hermitage博物館 （又稱冬宮，Winter Palace），接到一個意外的通知，有一位未署名的法國慈善家，在遺囑裡留了一筆相當大的金額，給住在博物館地下室的五十多名貓兒們。多年前，我們在聖彼得堡參觀冬宮博物館時，曾經在一間展示廳内，看到數張貓兒身著沙皇時期的華麗男女禮服，且佩戴勛章的正式油畫像，表揚的就是這批「貓將軍們」。

我有位做進口生意的朋友，他們在倉庫裡養了兩隻貓，專門對付喜歡在裡面覓食破壞貨物的鼠輩。原來博物館也一樣養一批貓兒，來應付那些防不勝防的鼠輩們，保護珍貴的畫作和藝術品不被牠們啃食破壞。印證了天下的貓都會捉老鼠。

在沙皇全盛時代，皇家 貴族們傾慕西歐文化，因此冬宮裡收藏了各門各派西洋名畫家的大量畫作、牆上掛的巨幅手織精緻帷幔、鑲了價值連城的珠寶和鑽石的多頂皇冠、無數皇家用的金銀打造的燭台、餐具、名貴的瓷器，還有歷朝男女沙皇富麗堂皇的朝服、軍裝、盔甲以及數不清的講究家具、地毯、拼花地板……，都是無價之寳、獨一無二，一旦損壞就再也沒有了。對這些寶物的保護設施，除了包含一切「高科技」防盗、防火、防潮、防震、恆溫等功能以外，那些貓將軍們「低科技」防老鼠啃噬的本事，也是不可或缺的。

早在沙皇時代伊莉莎白女皇在位之時，聖彼得堡的冬宮中就養有一群由喀山（Kazan）選來的貓兒，牠們體態碩大善於捉老鼠。到凱薩琳大帝即位，正式成立了冬宮博物館，展示這些收藏的寶物，而且特為冊封這群前朝遺留的貓兒們為博物館護衛之一，列入編制之内，有專屬的年度預算 ，除了有館内人員負責餵養外，又特為聘請專家獸醫照料牠們的健康，信不信由你，還有專用的洗衣機，洗牠們的用品。

冬宮博物館對這些「貓將軍們」，向來愛護得無微不至，到底夜晚還是需要靠貓將軍帶領，巡邏各廳才行，其功不可沒，因此請來畫家為他們畫像展示於館內介紹於眾。博物館主說，這筆捐款將用於修繕地下室貓兒們的住處，看來貓兒們有福了，要住翻新的大房子，到時還不知道有多少意想不到更高級的享受呢！