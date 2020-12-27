又如期收到了瑪麗莎的聖誕賀卡。今年的賀卡與往年不同，她的卡片上只簡單地寫了「祝安康」幾個大字。她知道我喜歡旅遊，聖誕的時候總是在旅途上，因此往年的賀卡都會寫「祝旅遊愉快，去到更有趣的地方」云云。今年雖然只有短短的一句話，卻是這時節最好的祝福。

每年年底收到瑪麗莎的賀卡已經成了我的習慣。我想像她戴著老花眼鏡，坐在廚房那張大餐桌前，一一辨認通訊錄裡的每一個聯繫人和地址，然後在卡片上寫下祝福語。而收到她賀卡的人遍布天南海北，皆因曾經與她相識的緣分。

最早認識瑪麗莎是我剛到美國 讀書的時候。那時候我還是個窮學生，逢年過節無處可去，也無錢出門，只能躲在合租的宿舍裡看書上網，追劇聊天。有一回，同系的一位同學說有朋友家周末有個聚會，問我要不要去。我本就百無聊賴，寂寞得很，當然是一口應承。於是那個周末就隨他一起去了瑪麗莎家。

瑪麗莎家坐落在一片草場和玉米地中間，房子很大。我們到的時候，她正在廚房裡忙碌著，同學把我介紹給她，她馬上熱情地過來與我擁抱和打招呼，還囑咐我不要拘謹也不要客氣。

那天聚餐吃了什麽不記得了，總之是我來美後第一次和很多人一起吃飯，第一次過節沒有想家。 後來我才知道，我們那個小城市的中國留學生 幾乎都去過瑪麗莎家吃飯，有很多人就把她家當作是節日聚會的根據地。很多人有困難不知如何解決時，都會去找瑪麗莎幫忙，而她也從不拒絕，都是盡可能地提供幫助。

聚會結束時，瑪麗莎拿出通訊本，讓我寫下聯繫方式，說新年的時候會給我寄賀卡。我當時深表懷疑，像我這樣一個一面之緣的人，她真的會給我寄賀卡嗎？

到了聖誕節 前夕，我真的收到了她寄來的賀卡，除了祝我聖誕快樂，還邀請我去她家參加聖誕聚會。

那年的聖誕聚餐是我此生中參加過人數最多的一次家庭聚會。許多賓客到她家後都自發動手幫忙，有的端茶遞水，有的打掃衛生，個個熟門熟路，可見都是常來她家的。那也是我在美度過的第一個聖誕節，留下了永生難忘的記憶。

從那以後，我就成了瑪麗莎家的常客，逢年過節就跑去她家蹭吃蹭喝。我們一起烤火雞、包餃子、做壽司，還在她家院子裡燒起篝火，用長長的樹枝叉著香腸在火上烤著吃。秋天月圓的晚上，她先生開著拖拉機緩緩馳行在剛收割完畢的草地上，我們就坐在拖車裡，教她用中文唱《友誼地久天長》。

後來我畢業離校，離開了那個城市，到千里之外去生活。再後來我結婚生子，越發忙了，就沒有怎麽回去看過她。可是她仍然記著我，每年還寄賀卡過來。我想，對她來說，我們這些年輕人就像遷徙中的候鳥，在她的港灣棲息一陣，繼續踏上旅程。而她則一直留在原地，默默守護著一批又一批遠道而來的學子。