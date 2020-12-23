附近小街兩邊高大的銀杏樹，隨著季節轉成金黃色了，在這深秋的季節，我的思緒又回到了那座位於法國南部普羅旺斯區的小城。她有一個如詩如畫的名字，更有我甜美的記憶。

那還是疫情發生前好久的時候，我們乘法鐵由巴黎機場往南直奔普羅旺斯首府艾克斯，到站後取得預訂的租車，開始了我們附近五、六個小城一周之旅。有天在去探訪畫家梵谷曾經住過療養院所在的聖瑞米城路上，由於出發得早，清晨沿路兩旁大樹上盡是掛著金光閃閃的樹葉，車子開在其中，越開心中越舒坦，就這麽順著此金黃色的大路，先去了這如詩如畫的娑歌河上的小城。

駛入城中公共停車場，下車發現旁邊淌著清澈的涓涓河水，石橋下嘰嘰喳喳十來隻水鴨遊戲著的，就是娑歌河。那天這裡剛好有市集，河畔排滿了五顏六色的攤子，販賣各具特色的日用品、編織物、燻製魚肉、起司、糕餅糖果、飲料、鮮花、盆栽，免不了還有當地盛產的紫羅蘭香囊、肥皂、香水和潤膚液。

小城有著法國骨董傢具首都的盛名，好幾條街全是一家挨一家的骨董店，每家店都擺滿了家具和擺設，件件都具特色，深長的展示屋，走到最後面就是娑歌河，這裡布置了室外座椅、花草植物，走累了坐下來，看著小河聽著流水，也是一種享受。

在其中一家店，我們看上了一對古典皮沙發椅，咖啡 色，扶手和椅背都有精緻的木雕鑲邊，做工仔細牢固，式樣傳統大方，愛不釋手。看了又看，坐了又坐，女主人過來問我們有沒有什麼問題，「有，喜歡，就是運送到美國 的問題，可否代運？」她說：「你們有沒有固定的貨櫃公司？」當然沒有。原來這裡的國外買主都是行家，每個月有自己固定的貨櫃運走收購來的物件。只得作罷，何況價錢不菲，是我們家裡沙發椅的價錢加一個零。

隔壁一條街上都是吃食：咖啡店、披薩店、各式餐廳和糕餅烘培店。我們一頭栽進了一家榜上有名的糕餅店，櫃子裡、台子上、一摞摞、一盤盤的，各式各樣的餅乾和法式烘培糕點，樣樣看來都好吃，都新鮮，非常饞人，生怕錯過哪一樣會後悔一輩子，下次再來不知是何年何月。

招呼我們的小姐拿著盤子跟在後面，淺笑迷人的問：「這個？」「好的，六個」「那個？」「一樣，」「還有那個、那個……」。就這樣，我們買了滿滿兩大盒，提著兩個大號的禮品袋子，像孩子撿到糖果似的，喜笑顔開連跑帶跳的去停車場。

上了車，為了平息心中的貪婪和不安，還找了一個藉口說，我們留一盒帶回家，等聖誕節 時招待客人，豈不光彩！沒想到在回旅館的路上，第一盒就被解決了一大半，第二天，另一半也沒有了，那第二盒後來在巴黎的幾天也所剩無幾，其餘的在回程的飛機上也不聲不響的進了我們的五臟廟。

這是一個沒經過計畫，毫無所求，結果卻是又驚喜又甜蜜、如詩如畫，在金黃色的深秋裡，我至為珍惜懷念的一天。