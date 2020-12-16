魚翅瓜的公花小，花蕊為呈柱狀的單蕊，花柱上面有黃色的花粉。（圖片提供：萬羚）

俗話說：「清明前後，種瓜種豆」，四月，朋友從新澤西 寄來五顆魚翅瓜的種子，遠距傳授育苗秘方。我虛心領教，種子迅速發芽，逐日茁壯變成小苗。

數周後，小苗在我仔細呵護下移至室外，繼續成長。朋友說八、九月就能收成，果真，秋分時節朋友傳來照片，展示他的豐碩成果，幾十個大大小小的瓜，有如選美排排站，嬌豔者如小西瓜，肥壯者如大冬瓜，高矮胖瘦全都有，六磅、八磅，最重的超過十二磅。

朋友從業餘嗜好，瞬間升等成專業耕農，羨煞許多人。朋友還很含蓄地說，今年的瓜長得有點失控了，怎知這麼客氣的話語，卻大大傷了我的自尊。

寒來暑往，四季有序，春種秋收，大自然的規律本該如此。但在沙漠，植物生長的節奏好像永遠慢了幾拍。炎炎長夏，幾乎日日高溫都達華氏上百度 ，黛綠魚翅瓜怎堪烈陽酷曬？我雖早晚定時額外澆水，有兩株最終回歸塵土，另外三株頑命抗日，又有兩株變成傷兵，奄奄一息。最後只剩一株，直到十月初才重新點燃生機，開了兩朵花。

朋友問，有沒有蜜蜂來傳粉？我到庭院一看，清晨才開的花，過午已謝，何來蜂飛蝶舞？難免再次受到打擊。再請教朋友：「魚翅瓜的花有雌雄之分嗎？」答案是：「有，母花大，公花小，母花不直接接上枝條，中間有個小肚子，若有受精肚子會漸大。」我這菜鳥農這才明白，公花和母花必須授粉才能結果。

沙漠的秋天沒有蕭颯悲涼，反而在夏日被烈陽曬得乾枯萎靡，葉片掉落的植物一遇秋風猛然甦醒，重新長出嫩綠枝葉，彷如春臨大地，生氣勃勃。

魚翅瓜隨波逐流，迎向秋風，跟著周邊植物一起成長，蔓向四方的瓜藤又爬樹又攀牆。雌雄同株的魚刺瓜，公花、母花各自爭艷，其花蕊也不同，公花的花蕊為呈柱狀的單蕊，花柱上面有黃色的花粉，母花的花蕊柱頭則分散為四瓣。

尋花是我每日早課，既要找公花也要尋母花，我變成好管閒事的媒婆，硬要幫忙花朵配對。某日清晨，欣見公花、母花齊開，等不及蜜蜂到來，我馬上施以人工授粉，女兒知道後還譴責我怎麼跟蜜蜂搶工作？

就在此時，住在溫哥華的表妹傳來一張大魚翅瓜美照，說是同事送的，做羹湯，味道極鮮美。她還說這瓜是意外配種成功的，因為同事等不到魚翅瓜的公花，剛好旁邊的南瓜花正開，就勉強送做堆做個實驗。魚刺瓜是葫蘆科南瓜屬的一種，我猜可能是同為南瓜屬吧！才能雜交授粉成功。

我搶蜜蜂的工作，倒也欣見一點小成果，辛勤耕耘，苦苦等待，終於在十月底看到兩顆小小的魚翅瓜，總是羅生門，功勞不知該歸給蜜蜂還是我？

立冬，美國 各地已紛紛飄起白雪，沙漠的十一月雖不至於降雪，但日夜溫差大，夜間有時也非常寒冷，讓我又擔心這兩個瓜，不知它們能不能長大？如今時序進入小雪，這株魚翅瓜不但戰勝烈日，也不畏風寒，花越開越多，瓜也越長越好。

我將魚翅瓜的照片傳與家人分享，姑姑回說，「別人九月收成，你雖晚了兩個月，也看到成果，仍當喜樂與感恩。」的確，種魚翅瓜，讓我有機會仔細觀察植物生長過程中的微妙變化，感謝朋友的溫馨情誼，並隨時解惑，讓我在小小的成就感中充滿喜樂。