一場疫情 改變了全世界的生活型態，也改變了我和老三的相處模式。

從小父母一再強調：出門一定要告知目的地和返家時間。結婚後，這條家規也成了我對每個人的要求，因為我們的身體力行，老大和老二照單全收，只有老三嘴巴回：「知道啦。」出了門，有如斷線的風箏，不知去向。

老三忙碌時手機靜音，臉書 也不即時更新，即使打電話，多半是單向運作得不到回應。

有一次湊巧接了，原來人在錫安國家公園度假，更有一次回話：「我正在加拿大。」想起他從南加移居波特蘭，好幾天無聲無息；年輕人一向隨性，天色晚了，在偏鄉郊野就地找了個汽車旅館投宿，事後還開玩笑說：「當時真的有點害怕，擔心能不能活著離開。」他說：「我真打給您了，您就會奪命連環叩。」先生放得開，認為孩子大了自有天地。

可，我哪裡是操控或干涉，為娘的只想知道孩子安危與否，只要報個平安，我就不用一顆心老是追著跑。

今年的波特蘭實在不美麗，將近月餘的連續抗爭，一顆心早就提到喉嚨，為了不當個麻「煩」的娘，只好私下查閱地圖弄清鬧事地點，再估算和孩子租屋處的距離，確定一切安全無礙，心裡卻老期望能收到報平安的訊息。

疫情初始，七湊八湊匯了幾十個口罩，依然沒回音；先生從臉書上得知：老三遵照CDC的指示，只保持社交距離 ，把口罩給捐了。唉！我這寄送的人居然得不到迴響

終於等到俄勒岡州的口罩令，自忖，文字應該比言語更具說服力，為了讓孩子少出門，我在包裹裡塞滿肉脯、魚鬆和口罩，再附上給孩子的第一封家書，第二封家書……。

有一天，先生接到孩子的電話，有些詫異，老三回話：「媽媽希望我能報平安。」「好孩子！」我聽完了，忍不住激動，大喊。

老三在九月長假臨行前電話告知「媽！我和朋友去露營，一個星期後回來。」雖是輕描淡寫的語氣，但終究讓我心安。七天還沒結束又來電話，「對山起火，原來的路被封了，我必須繞道回去。」七上八下等到安然返家的消息，沒想到他聲調急促，「我正在整理文件，待命撤離中，您那邊還好嗎？」我望著屋外，雖濃煙蔽日尚屬安全，叮囑他自 己小心。

老三終於讀懂父母的心思：不管在哪裡，家，永遠是圓心。