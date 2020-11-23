那天晚上悠哉地坐在電腦螢幕前上網，突然接到上班的餐館經理簡訊，問我可有空？我以為餐廳發生了什麼事，便緊張地回應，「有，我有空。發生了什麼事？」只見經理在電話留言中接著寫下：「那就好了，因我女兒剛在學校接了一個項目（Project），需要你幫忙，你可以助她完成功課嗎？」

我雖然沒有在這裡正式上過中學，卻知道有些朋友在求學時的確有一些功課項目要借助親友的幫忙才能完成，如幫他們買一些食物、糖果或日常用品等，也想到經理常在工作方面給過我不少支持和協助，便毫不猶豫答應了。

隔不久，經理女兒Victoria便在電話傳來了功課項目的資料。原來她正在為一個為「自閉兒」設立的慈善機關募款，她的目標是能籌款兩百元就算完成了。

自閉症打從我在越南 時就已經聽過，街坊鄰里也有不少常令我同情的自閉兒，他們有的身體行動或器官有障礙，有的卻是智商問題、言語有阻滯。那時家裡同住的就有一戶人家的女兒叫「阿囡」患有自閉症，她行動方便，卻有結巴毛病和癲癇症。而她母親和兩個姊姊一直照願她到三、四十歲，卻因有機會偷渡出國而把她一個人棄留在越南，好在後來有位親戚挺身而出，每天都過來看顧她。不過最後，可憐的阿囡也懷念家人成病，孤單逝世了。

來到美國 後，才知這裡的自閉兒和殘障人士不但不被社會和親人嫌棄，還獲得比平常人更多的重視和幫助。初來美國時，母親和我還住在離中國 城很遠的地方，後來母親遇到個比我們早來的舊街坊，這位有個自閉兒的舊街坊才介紹我們搬來熱鬧的中國城住。

我們一搬來就探訪他們的公寓，見他們一家人都對自閉兒很好，噓寒問暖，無微不至。她們因為家裡有個自閉兒，做什麼事都受到政府的優先處理和幫助，包括獲得優先離開越南來美，到美後就得到經濟上的幫助。想起這位自閉兒和我們以前同屋住戶、被家人放棄的阿囡，兩個不同結果和下場，真令人感慨。

看過經理女兒傳來有關自閉症的資料後，我便問她如何捐錢，最後成功地捐了一百元到她的募款帳戶。那間自閉兒慈善機關也立即傳來一段錄像片，裡面有不少不同族裔自閉兒向我道謝，令我十分感動，也覺得這份「義舉」很有價值。後來知道Victoria也靠其他同事的幫助下，完成了這份很有意義的項目。隔天上班，經理也當面為她的女兒向我道謝，而我心中也忽然間為做一件善事而快樂起來。