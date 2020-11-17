許多人上了年纪，可能都有些吞嚥問題。報上曾看到前總統李登輝因為進食時候嗆咳送醫，網上傳王永慶先生也是同樣原因而致命。

這使我想起了去年因為盤骨跌碎住院時的一個插曲。在醫院用餐吞嚥的時候不慎嗆到，咳個不停，被醫院護士看到，報告了值班醫生。這一路上報的結果引來禁食令。一直要等做完X光的吞嚥測驗，才能決定是否可以恢復進食。他們覺得我有所謂的潛在性吸入問題，也就是說，吃東西或是喝水，有可能沒有全部進到胃裡，有一部分經過氣管到了肺裡，就可能引起肺炎。

醫院緊張的原因也是因為我已經快七十了。餓了整整三頓以後，到了語言治療師的測試房。我從不知道語言治療師也管這個吞嚥問題。他先在幾杯清稠不同的水中加進鋇，這是為了顯影用，然後要我把這幾杯水各喝一口，再吞下，同時經過X光，把我整個吞嚥情形錄下來。回放的時候，專家說我的確有潛在吸入的危險，所以繼續禁食。儘管我說不吃東西會餓死人，他們似乎不為所動，好像得肺炎比餓死還要嚴重。

經過多方會診，決定要替我裝個胃管，但時近周末，胃管又不是緊急狀況，所以也許要星期一才可能動手術。已經餓了一天多，那我現在可以吃什麼呢？怎麼吃法？

經過太太和住院醫師商量後，決定寫個切結書，表示如果進食有意外發生，不會找醫院麻煩。但是這並不表示我可以正常進食，而是只允許吃些碾碎的食物，也不准喝清水。水裡面要先加濃稠劑，稠度到像是花蜜。這種搗碎的菜譜看起來有各種名字，其實都似馬鈴薯泥，顏色不同而已。醫院又規定我應該怎麼吃法，還派一個助理護士每一頓飯都看著我是否遵守規定。

第一，小口小口慢慢吃。第二，完全嚼碎後才開始吞嚥。第三，頭低下，向左或右轉頭，下巴內縮，至少嚥兩次。我以前吃飯很快，現在不得不屈服於這些規定，一頓飯吃下來，絕對不會少於三刻鐘，滿頭大汗累得半死。

出院以後，有個語言治療師每星期來家裡一次，教我如何復健。主要是在訓練吞嚥和聲帶的肌肉 。比如舌頭頂著上排牙齒，連續吞嚥，一開始對我來說非常困難，頂多兩次。後來才得以慢慢增加。第二個是舌尖夾在上下牙齒間，然後吞嚥。這個動作更困難些。還有像練聲樂時一樣，「哦……」 從低唱到高。唱歌其實是一種很好的復健方式，所以如果你喜歡唱卡拉OK，盡量唱，無形中可以讓你的聲帶肌肉閉合得宜，避免嗆食。

在這期間，很多爛泥食物我是去網上購買。出乎我意料，這種食品相當多，試了不下十餘種，只有早餐還有那麼一點味道，其他正餐都偏鹹難吃。還好做了復健，我漸漸可以吃些正常沒搗碎的食物，但是還是需要軟菜軟飯，而且一定要細嚼慢嚥。

從出院到完全恢復，花了至少兩個多月。在這兩個月當中，學到蠻多吃東西時應該注意、但我們常忽略的知識。各位年長的朋友，記住，要慢慢吃，細細嚼，一口食分兩次吞，千萬不要一口接一口，狼吞虎嚥，否則遭災受罪的是自己。