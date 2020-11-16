這盆曇花跟著我們三十多年了，每年十月底準備過冬時，老伴將她搬進屋裡，五月天暖才又搬出後院。每年八、九月間數回開花，每回都開十至二十幾朵，她從不辜負我們的辛勞，總以她的千嬌百媚回報。

今年因為新冠疫情 ，三月中開始居家避疫 ，老伴將大把時間花在他的花花草草上。為了過冬而搬進屋裡的花草擠滿了玻璃房，又侵占了屋內各角落。老伴每日顧盼，一回又一回。到了四月，氣溫比往年早回暖，他迫不及待將一些花草搬到屋外，包括那一盆老曇花。

老曇花長很高，多支莖幹擠在個不大的花盆裡， 看來不勝負荷，我問老伴，為何不換大花盆？老伴說太重怕搬不動。老曇花莖葉相連，肆意橫生，枝軟葉茂，無法穩立。老伴將之搭靠在一棵楓樹的樹幹上，藉此撐住了老曇花的大把枝葉。乍暖還寒，幾天後氣溫陡降，凍壞幾棵美齡蘭，也重傷那盆老曇花。老曇花奄奄一息，原本翠綠扁長帶著波浪的葉子，變鬆軟無力。到了五月，除幾片枯葉尚帶半截綠意，其餘已乾枯，老伴將之剪除。我問老伴：「曇花還會活嗎？」老伴說：「希望不大。」聽了難過到極點。沒想到疫情連累到無辜的曇花，只怪老伴操之過急，太早將她搬出溫暖的家。

整個夏天，曇花苟延殘喘，幾片半乾半綠殘葉掛在莖幹上，我努力澆水，希望她能存活下來。皇天不負苦心人，終於隱約看到莖幹及殘葉上出現幾點萌芽，她挺過來了！我心暗喜，生命力仍在，假以時日，她一定能再壯大。而今年當然不敢期望她會開花。

莖幹及殘葉上冒出的新芽吐著新綠，令人欣喜。有一天竟然出現了三個小小花苞，分別黏在三片老殘葉邊上，太不可思議了！我們仔細觀察著，其中一個半途夭折，剩下兩個花苞繼續逐日成長。

約兩周後，其中一朵先拉長了花梗，向下垂伸，花苞也開始鼓了起來，我們興奮地等待著。老伴說，等花梗向上勾起的時候，就是快要開花的時候。等著等著，花梗終於上彎。又過了好幾天，長長的、彎起的花梗顯得粗壯有力，托舉著大花苞；而花苞裡的花瓣也在努力要撐開花苞，準備綻放，可以看到即將破苞而出的白色薄瓣，老伴說花開應當就在今晚。

本想守候，卻敵不過睡神，半夜三點猛然驚醒，衝到後院，花開正盛，一定是花仙子來叫醒我的吧！這一刻比任何一次開花都感動，歷劫重生、堅忍不拔、生命力超強的午夜皇后，正宣示著她的勝利，對我顧盼生姿，回報我對她的殷殷期盼，我忍不住捧起她的臉，聞著她的芳香。

再一周後，第二朵曇花也來報到。上彎的花梗黏在半截枯半截綠的葉片邊，讓我大為驚嘆，這需多大的意志力呀！前半截枯葉只剩下葉梗與葉脈，就像小時候做的樹葉標本一樣，如蟬翼般縷空透明，脈絡清晰。後半截綠葉的存活只靠一息尚存的葉梗供給養分，她竟然還要開出花來，生命誠可敬呀！疫情籠罩，生氣低靡，曇花的奮鬥啟示我生存不易。考驗嚴酷，只要不放棄，一息尚存，仍有契機。感恩今年的曇花姊妹，挺過劫難，笑展芳顏，帶給我又一次人生鼓舞。