曾華容

今年二月初時，長輩會如期舉行年度春節慶祝大會。午餐便當比往年豐盛，有滷蛋、滷牛腱、燻雞、高麗菜……，其中以色澤金黃帶著煙燻香氣的燻雞最誘人，鮮美可口，有它獨特的風味，受到大家的佳評及讚賞。這是久隔四十多年後，我又吃到了念念不忘的燻雞，也喚醒存封多年前在芝加哥做燻雞的記憶。

婚前不喜歡烹調的我，三餐由母親及婆婆幫忙照料。來了美國 後，靠著一本小食譜 冊子才開始學做菜。整本食譜翻爛了，一看步驟多、材料一大堆，加上芝城買不到台灣家鄉的青菜，嫌豬肉、魚類有腥味又不吃隔夜剩菜，要什麼沒什麼，真是洩氣透頂。才知家庭主婦的偉大與辛苦難為。當時發現食譜中「燻雞」是最適合懶人又不諳做菜的一道佳餚，大為驚喜。

燻雞是冷熱皆宜的一道菜，材料少做法簡單：先用鹽、蔥、薑和料酒把雞醃過蒸熟後，將一大匙茶葉、兩大匙黑糖拌勻，放置於帶蓋的炒鍋底的錫紙上，再將雞放到圓形小鐵架上蓋好鍋蓋。大火燻製約五分鐘，煙燻時可取鍋蓋看顏色是否滿意，至兩面金黃色即大功告成。待涼取出切塊就可上桌。想不到燻雞成了我來美國最拿手的第一道菜，偶爾會分送給單身研究生的朋友，他們品嘗都說嫩滑緊實。

後來外子的同學知道我會做燻雞，要求幫忙做燻雞的朋友一多，我怕砸鍋失了信譽，因此事前聲名：我只負責煙燻，要幫忙的朋友把醃了鹽已蒸好的雞，送來我家免費代為煙燻。因為鹽放多放少較難拿捏，太淡了食之無味，太鹹了嚥不下口，我既不是大廚也不開餐廳，無法打保單。當時自己都記不得燻過多少隻雞，但印象中最深刻的，是住在同棟宿舍七樓的鄭太太，她來自香港，最愛吃燻雞了。

後來我們搬到加州，不僅食材多，餐館也多，外賣堂食都很方便，減少了下廚的煩惱。但奇怪的是，餐館有樟茶鴨、燻魚，卻沒燻雞。直到今年二月初才打聽到米爾皮塔斯(Milpitas)有家快餐店在賣燻雞，於是一口氣買下八個分送親友，她們品嘗後大為讚賞，都說鮮香可口又入味。

疫情 期間幾乎不出門的我，為了口腹之欲，竟然老遠開了車去取貨，而且當起聖誕老公公，挨家挨戶去分送，感謝這些親朋好友平日的照顧。尤其居家避疫的這半年來，姊姊、外孫女幫忙代買菜、陳老師送水果、滷味及外賣麵食，讓我這個一向不愛烹調的懶人不至斷炊，心存感恩又溫馨。燻雞竟成為疫情間我投桃拜李、餽贈親友的最佳禮物。