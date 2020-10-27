母親從四十歲後，就因為高血壓 、焦慮症而身體急遽衰退。父親請一位他的貼身老兵來幫忙家務。從來不知道老兵叫什麼名字，大家都叫他老王。

有了老王這位長工，我進廚房的機會少而又少。直到十一歲，母親教我做蛋餃。每年過年的時候，母親都要做些蛋餃，說是形狀像元寶又是黃金色討個吉利。

那時用的是泥巴糊的爐子，比父親喝茶的茶壺稍稍大一圈，我叫它小泥爐。裡面放幾塊燒熱的小黑炭，上面架一把長柄不鏽鋼圓湯匙，做蛋餃的工具就齊全了。

因為老王有嚴重的氣喘毛病，那燒熱小黑炭的煙雖然輕如鴻毛，但是會讓他氣喘加劇，不能呼吸，所以蛋餃不能讓老王做。

母親在大碗裡打散十幾個雞蛋 ，把碎豬肉加料調成餡，切一塊小方糖大小的肥豬肉。這些食材都圍著小泥爐擺放好，我坐上小板凳開始做蛋餃。

把湯勺在爐火上燒熱，筷子把肥肉夾起繞湯勺一圈，等油熱了發出吱吱的叫聲，挖一瓢蛋液倒進油亮亮的湯勺轉動幾下，正好圈滿成一個空心圓餅，揀一塊肉餡放進去，把蛋餅的一邊夾起來黏合另外一邊，成為半月形；一個蛋餃就完成了。這黏合的動作要小心，稍用力些就會扯破蛋皮。

慢火一個個慢慢做，訓練我的耐心。

越做越順手越做越多，倒進空盤裡的蛋餃越堆越高，幾十個蛋餃滿滿一大盤。我站起來伸直蹲坐太久的身體，拳頭搥搥背後。母親笑著拿過蛋餃「辛苦妳了！」

年夜飯桌上總有一個火鍋，火鍋料除了白菜、豆腐、現燙的肉片等，最搶眼的是幾個游動的蛋餃，在熱浪滔滔的滾水中像幾葉扁舟隨波逐流。母親算好了一人一個不多不少。

另外一大盤像兵士般排列重疊整齊的蛋餃，母親用大火蒸熟了，倒轉放進另一個漂亮有花紋的大盤子，飽滿鼓實像黃金蛋糕的一盤蛋餃，孩子們這才放心一個個揀進碗裡，咬一口燙著舌頭也捨不得停下來。

一轉眼，母親去世多年，我早過了母親教我做蛋餃的年齡。美國 長大的女兒不會幫我做蛋餃，那泥糊的小泥爐也早不知流落哪個歷史的角落。

我像母親當年一樣準備好所有的食材，把一個大圓平底不黏鍋放在電爐上，開中等溫度，鍋子擦一層薄油，一大匙蛋液一次攤平六、七個蛋皮，一個蛋皮放一坨肉，蛋皮快乾的時候，筷子夾起一邊黏合另一邊。半個小時，一碟滿滿的蛋餃完成了。大小不如當年小泥爐的整齊畫一，味道卻是差不多的。

母親如果看到我這樣做蛋餃，不知會是什麼樣的表情，點頭讚美還是搖頭嘆氣呢？每次做蛋餃都讓我想起過世多年的母親，還有母親的笑容和「辛苦妳了！」那句溫暖的話語。