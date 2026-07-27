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打靶後的留影

陳旭
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作者與高中同學一九七五年打靶後的留影。
作者與高中同學一九七五年打靶後的留影。

我在中國大陸七○年代文革後上的中學，那時沒有高考，讀書沒有什麼壓力。正好我們學校的一個體育老師是從軍校教官轉業回來的，所以轄區武裝部給學校配了五十支六三式自動步槍。

當時大陸正規軍隊的步兵還在使用五六式半自動步槍，看似更先進的六三式自動步槍，實際上是因為產品品質不夠穩定，才淪為我們這些小孩的玩具。射擊時槍管都會發燙，這很正常，但是如果鋼材的品質不夠好，或是使用的加工工藝不成熟，槍管發熱後，子彈散布就會太大。自動步槍的「自動」就在於可以連發，散布太大就意味著「瞄準點」與「彈著點」偏差很多，精準度不佳。

我的槍法不太準，實彈射擊通常有六發子彈，三發單發、三發點射（三連發），我的成績都不優秀。單發射擊，命中靶心十環屬於好運氣，能有九環、八環，已是發揮不錯了。

三發點射，通常第二發子彈就找不到北了，脫靶而不知去向，第三發更是從沒想過會落入靶內，命中別人靶裡的機率恐怕比射到自己靶裡更高。

雖然「提高警惕，保衛祖國」的口號喊得聲嘶力竭、震耳欲聾，但說實話，為誰扛槍這些問題還是一頭霧水，也沒認真想過，只是玩得不亦樂乎，尤其能玩真槍，也夠耀武揚威。訓練倒滿認真，「準星、缺口、靶心三點成一線」一直牢記在心。實彈射擊時，有警備區、武裝部的首長來觀摩，也覺得滿光榮。

精華 FAQ

  • 因為當時沒有高考，學校課業壓力較小，加上體育老師曾是軍校教官轉業，轄區武裝部便配給學校50支6.3式自動步槍，讓學生進行實彈射擊訓練。

  • 作者指出它雖看似先進，卻因鋼材品質與加工工藝不成熟，導致槍管發熱後子彈散布過大，連發時瞄準點與彈著點偏差明顯，因此精準度不佳。

  • 作者坦言自己年少時並未深想為何扛槍，只覺得能玩真槍很新鮮、很威風；雖然槍法普通，但對練習和首長觀摩仍感到光榮與興奮。

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