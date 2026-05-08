沒想到這時老天給了我一個展露拳腳的機會。當時GM 要推行商業和非商業部門交易的標準語言（EDIFACT），向所有的汽車零件供應商下訂單。這是GM一個非常大且重要的計畫，因為我支援的是AAM的訂單輸入和發貨系統，就責無旁貸地成為AAM唯一參與該計畫的IT。

我對EDI的語言和技術一竅不通，唯一有的是耐心，用抽絲剝繭、按圖索驥的老方法去了解和增進這方面的技術。當整個計畫進行到百分之九十時，卻被一個問題卡住，無法進展。我在計畫測試討論會上聽到所有的GM供應商都面臨同樣的問題，於是仔細鑽研GM送來的資料來尋找問題根源。

皇天不負苦心人，我以AAM IT的身分幫GM的IT找出了問題所在。曉得了問題再來找解答就容易多了，這個項目也很快地得以順利完成，讓我在甲骨文 ERP的團隊裡有了一點立足的信心，也獲得經理和同事們的信任，算是憑自己的努力在浩瀚的甲骨文領域占了一席之地。

接著我和史考特兩人又為AAM訂單輸入和發貨系統完成了以手持掃描器輸入車軸序號條碼的大計畫，史考特負責掃描器硬體的裝置，我則負責設計及撰寫所有軟體和完成無錯測試。在我倆的完美配合下，AAM的條碼發貨軟體在二○○一年年初如期完成。

在條碼發貨軟體上線的第一周，每天清晨五時夜班白班交接前，我和史考特都趕到工廠去推行這個項目。由於工人對軟體不熟，對新技術也排斥，要他們一個一個掃描車軸序號，比起目算或手算慢了許多，因此我倆都是陪著笑臉聽著工人的抱怨與漫罵。

大概過了一個月，工人熟悉了條碼發貨的流程，這時我再去工廠詢問效果如何時，見到、聽到的就都是笑臉和讚賞。他們說這個軟體精確地掃描了車軸條碼，無誤地統計了正確的車軸發貨數目，他們再也不會因一時的看錯或算錯，而被上司責罵和扣工資了。

條碼技術雖不算新，但在二○○一年的應用還不算廣，當時我就獨力為AAM完成了兩項條碼的應用軟體（另一個是為採購收貨系統）。現今條碼掃描已經普遍使用在各行各業，我每每在購物時，都會為自己能在二十多年前就寫出條碼軟件而自豪。

我在AAM的甲骨文ERP團隊工作了十年，前七年與史考特沒日沒夜地支援訂單與發貨系統，後三年我才轉入了財經系統。後者雖然無需隨時待命，但我在一手完成的報銷系統上，卻陷入了另一種給大老闆的祕書打下手的痛苦之中，讓我萌生去意，而於二○○七年正式離開了AAM的甲骨文支援團隊。

從二○○七到二○二○年正式退休的十三年間，我以甲骨文ERP資深IT的身分分別在四家公司工作過，可以說是把甲骨文這個龐大又複雜的系統都摸排了一遍，其中酸甜苦辣還有待沉澱後再為文細述。（下）