上世紀九○年代末，我與老伴雙雙退休 ，飛渡重洋來到德州 達拉斯，與兒子一家團聚。這裡的華人 來自全國各地，每當邂逅山東人士，我往往比遇到家鄉江蘇人更覺親切熱絡，旁人頗感詫異，唯有我自己明白其中緣由。

回憶是一本厚重的書，珍藏著我一頁頁往事，翻閱其間，彷彿又回到了那段青澀的年華。正如詩中所言：「傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來。」他——我的同窗丁誠，便是那記憶深處難以磨滅的身影。

丁誠是山東人，氣宇軒昂，性格爽朗。上世紀五○年代初，我們一同考入江蘇省立新蘇師範（今已併入蘇州職業大學），分在同一個班，排座位時，因個子相仿，被安排在教室最後一排。那時，我借來豐子愷先生的「音樂入門」，從此沉醉於音樂，專攻鋼琴；而丁誠身材魁梧，對體育情有獨鍾。雖志趣雖異，卻絲毫不減彼此的情誼。

丁誠不僅熱愛體育，也頗具文藝才華。他歌聲渾厚，是難得的男中音，一次學校舉辦文藝晚會，他選唱當時正在蘇州上映的電影「夜半歌聲」中的插曲，邀我為他鋼琴伴奏，我欣然應允。報幕之後，舞台燈光驟然暗下，我在黑暗中輕輕彈出前奏，引出他低沉而深情的歌聲：「空庭飛著流螢，高台走著狸生，人兒伴著孤燈，梆兒敲著三更……。」隨著燈光漸亮，他的歌聲愈發動人。曲終之際，掌聲雷動，既讚其歌聲動人，也嘆舞台設計巧妙，令人難忘。

同窗同桌三載，轉瞬即逝，畢業後各奔前程，天各一方，人雖分離，情卻相連。然而，一九五七年春，乍暖還寒，風雲驟起。各單位頻繁召開會議，鼓勵大家提意見、講心裡話，我所提的不過是粉筆質量低劣，寫字費力，且易在黑板上留下難以擦去的痕跡，領導認為我「政治上尚顯幼稚」，所幸並無大礙。

而丁誠因身材高大，布票不足，希望能適當增加，竟被認為對統銷政策有所抵觸，不僅本單位對他進行批鬥，還通知外單位人員前來參與。我接到通知時，手不由自主地顫抖了起來——他「犯了大錯」。我以事務為由推辭未去，內心卻如刀割一般，只盼他能夠挺住。

幾年之後，事實終歸還原本色。丁誠在體育教學方面潛心鑽研，成績斐然，蘇州鐵路司機學校師範班還專門聘請他去兼課。後來，他更擔任一校之長，重獲應有的尊重。

我赴美前夕，他特地來到我家來送行，並遞給我一份同窗學友的通訊錄，並題下詩句：「待到重陽日，還來就菊花。」同窗情誼，盡在不言之中。

我們這一代人，曾肩負國家重托，教書育人，兢兢業業，殫精竭慮，奮鬥四十載，向人民交出了一份問心無愧的答卷，也為自己的教育生涯畫上了圓滿的句號，光榮退休。如今，身在異國他鄉，我的心中始終珍藏著那些同窗舊友，尤其是丁誠老師。每當見到山東朋友，我彷彿又看見他的身影——那份真誠，那份情誼，歷久彌新。