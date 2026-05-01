十一月三日凌晨我們被突然叫醒，說是毛主席要接見我們了，大家都跳起了身，一下子沸騰起來。平時頓頓都是兩個硬饅頭加一碗白菜湯，這時開葷了，每人發了兩寸長的一截大紅香腸。大家排好隊直奔天安門 廣場，到達時天剛亮，我一看，廣場上早已站滿了人群，一眼望去人山人海，我們只好退到附近的馬路停下，等待接見。

誰知過了中午，軍代表通知，說是主席累了，這次我們輪不到接見，叫我們先回接待站等下次。這麼長時間的等著，我感到又冷又餓，喉嚨極痛，因我穿得太單薄了。硬撐著到了接待站，馬上去醫務室，醫師一看我喉嚨，說是扁桃腺發炎化膿了，開了點消炎藥並給了我幾張病號飯票。這病號飯雖然只是一碗清湯掛麵，但比起硬饅頭，那太好吃了。

十一月十日，總算又等到了主席接見。這次我們是站在卡車上，從天安門廣場的東邊緩緩往西，開過天安門城樓，終於見到了這名老人。只見他在城樓上，右手拿著頂帽子不斷地揮舞著。據說那天接見的人數多達一百五十萬，車隊長達十幾公里。由於當年的宣傳和幾乎所有的歌曲都在歌頌他，以至於對他的狂熱崇拜達到了頂點，這樣的規模真是史無前例，舉世無雙。

十一月十一日我乘上了南行的列車，到鄭州玩了一天，再到了長沙和韶山。我在毛澤東故居周圍走走看看，因為隊排得太長，就沒進屋參觀，但居然看到很多人在撿地上的石頭和泥土，往口袋裡塞，說是帶回家作紀念。

十一月中，中央開始叫停大串聯了，全國水陸交通只免費輸送各地的革命師生返回原地。我跑得正在興頭上，哪想回家，好在我已經有去廣州的火車票，還是上了去廣州的火車。

下午上車，半夜過了衡陽站後不久，突然廣播響了，說有人從火車上跳了下去，懷疑有階級敵人要搞破壞，叫各位旅客看好自己的行李，乘警會來每節車廂查看有沒有炸彈之類的東西，氣氛頓時緊張起來。這時因停止串聯，乘客大減，每個人都有了座位，乘警把座位底下、角落裡查了個遍，什麼也沒找到。就這樣一直提心吊膽地熬到了廣州，一下火車，大家笑了，慶幸只是虛驚一場。

到了月台上，立即感受到了南方的氣息，小販們在背著的木冰箱邊上敲著喊著：「冰棒冰棒，三分四分五分。」我趕快買了一根，邊吃邊走出車站。出站後，路邊盡是小吃攤和餐館，熱鬧非凡。有一家的籠子裡有幾條蛇，早就聽說廣東人吃蛇，又一家餐館的籠子裡關著幾隻猴子，難道猴子也可以吃？不可思議。

我坐接待人員的車到了沿江一路十八號的接待站，這是我住過條件最好的接待站，說是由銀行辦的，每天的伙食美味，還常有肉。周圍商鋪林立，餐館一家接一家。

辦好了火車票，快回上海時，收到了父親的信，叮囑我通知火車時間，因為上海很冷了，他們要帶棉衣來接我。在那特殊時期，信寫得非常革命化，符合當時的政治正確，因怕被攔截，還是借用我哥的名義發出的。

在三元里，我買了兩串香蕉和一根扁擔。十二月二十一日，當父母看到我用扁擔一頭一串挑著香蕉回家時，又驚又喜，馬上切成一扇一扇，去送給鄰居和附近的親戚。

我很喜歡廣州，東西好吃，人也好，氣候又舒服，我心中暗暗計畫將來搬到廣州居住生活。那時我太過天真，還以為人們可以選擇在喜歡的地方生活，和挑選喜歡的工作。誰知才過了兩年多，我們這批學生就成了一片紅，不能繼續學業，我被送到了離家鄉有三千六百多公里的雲南邊疆當農民。（下）