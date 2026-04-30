人生並非萍水相逢(下)

上世紀九○年代，關於盛氏家族「入家譜」的事情，有人找到了萍萍爸爸，因為盛宣懷是萍萍爸爸的曾祖父，但是被他拒絕了，明確表達不願意把自己的名字寫進家譜。我能想像得出萍萍爸爸說話時的樣子和神態，這樣的決定才像他。看盡了世態炎涼與人性的惡，被抄家時挖走了藏在地板下家產的那些場景、人生的各種是非曲直，還有那些備受煎熬的日子，在旁觀者的口中成為了故事，而真正的當事人選擇在沉默中果斷地轉身離去。

萍萍家的宏業花園如今是上海最「網紅」的愚園路打卡地，那個房間現在只住著她母親。萍萍說她出嫁後就沒再住過，以後也不會回去住，那裡面走掉太多人，像是成分不好的奶奶、盛氏後人的爸爸、英年早逝的弟弟。我看著眼前體態已不再輕盈的萍萍上奉父母，下育子女，還有每天的工作，她說自己時常很阿Q，這樣才快樂。

她還笑著說自己家裡座機電話的存在，好像就是為了等我去聯繫她。說來湊巧，我的一盒一九九一年香港 原裝「瀟灑走一回」精裝磁帶中，夾帶一本與磁帶盒一樣大小、只有幾頁紙的通訊錄，兩面還都是葉倩文的黑白照片，偶然中發現電話號碼後，隔天一早我就試著打過去，不可置信的是萍萍家一直保留著這個最老式的脈衝座機電話；而就在我們取得聯繫之後的一周，她家的老電話線路被電信公司統一切斷了。

人生並非萍水相逢，有緣自會相見再聚。我們結伴重遊南翔古鎮，上次來還是讀初中時的春遊，踏上老街的台階路、古鎮小河、青磚黛瓦、灰磚砌築的南翔寺雙塔，時光的沉澱盡在眼前。飯後雨中遊古猗園，江南古典園林布局，楓葉的紅，銀杏的黃，竹子的綠，亭台樓閣、假山石階，滿地的落葉，細雨綿綿中，格外寧靜。我們感慨最快的不是飛機高鐵，而是飛馳而過的時光。

我們也結伴去了武漢，這個城市歷史底蘊厚重，是楚文化的重要發祥地，我特意問了她是不是需要去她爸爸就讀過的學校看一眼，萍萍明確地說不需要，她的樂觀與通透像極她的爸爸。我們看到了水中鴛鴦戲水的畫面，在湖面上滑翔出了一道很長很長的痕跡，讓水面泛起陣陣漣漪呈扇形推向遠方，是當下最美麗的一幕。

「不惜歌者苦，但傷知音稀」，在人生的旅途中，遇到的每一個人、看到的每一處風景，都在定義著我們腳下的路，我們拒絕潦草的人生，更不會像父輩們那樣。瀟灑地走在路上，我挽起萍萍的手，繼續向前。（下）