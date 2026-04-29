人生並非萍水相逢(上)

去年年初，與失聯了幾十年的好朋友又神奇般地聯繫上了，著實讓我高興了好幾天。

她就是萍萍，我初中時代的同學，那時的她有著小小的臉蛋，大大的眼睛，一笑兩酒窩，梳著兩條彎彎的辮子，背起書包上學時的樣子，好看又可愛。

萍萍是個很念舊的人，一聯繫上她就發來了幾張照片，其中一張是我送給她的一本相冊（見圖），時尚的封面，透明塑料袋插無需黏貼，這是當時最新穎的一款。看著內頁上我手寫的「存取一切快樂時光，讓每一瞬間皆成永恆」以及「一九八六年七月」的落款時間，感慨萬分的同時，我在腦子裡計算著年數，不是十八、二十八，而是足足三十八年半。

想當年學生時代的我們經常相約，萍萍會來我家老房子的大門口等我，然後一起走去學校上課，我也時常會去萍萍家裡玩，相互之間是同學，也是知根知底的髮小，直到現在萍萍還是習慣用小名稱呼我。

萍萍說是我讓她成功「入坑」。那一次我把一隻幼貓放在硬紙板做的鞋盒裡，小心翼翼地一路捧在手裡送到她家，只因為她說了一句在家裡好像聽到有老鼠的聲音。自那以後萍萍就開始持續養貓，如今家裡還有一隻十二歲的老貓。我知道其實萍萍是喜歡小動物的。

我也想起假期裡的一個下午去萍萍家，進屋後就聞到一股味道，萍萍伸出雙手讓我看，只見她十根手指的指甲上亮晶晶的，原來剛剛塗完一種叫「指甲油」的東西，等著晾乾呢。我們講著話，萍萍在指甲乾後也要幫我塗，那可是我第一次接觸指甲油，我記得很清楚雖然覺得很好看，但也只敢塗了兩個小指甲，因為怕自己像「妖怪」。小時候的我們就這麼簡單快樂。

二○二五年初秋，我們終於在上海再次見面了，約在一個大型商場裡，選了一家餐廳邊吃邊聊。那天我知道萍萍的爸爸晚年得了帕金森氏症，已去世多年。

萍萍爸爸是晚清洋務運動核心人物、富甲天下「紅頂商人」盛宣懷的後代，小時候生活條件極其優渥，單單伺候他的傭人就有兩個。但是好景不常，族人奢靡的揮霍、複雜的內鬥，加上動蕩的局勢，龐大的家族很快就沒落了。

萍萍爸爸長大後畢業於大連海軍軍事學院，然後就職於武漢武昌造船廠的海軍軍代表室，是負責監工造潛水艇的，安頓在武漢結婚後生下了萍萍，所以作為女孩的萍萍名字裡有個「武」字。但是好景又無常，文革開始遭遇變故，回到上海後只能屈身在一家普通的焊接廠。

在我眼裡，萍萍爸爸是個樂觀開朗、能與我們這些小孩子打成一片的大人。我只見過一次他嚴肅的樣子，那是「六四」運動時，我還在上學，上海的交通全面癱瘓，學校也都停課了，那段時間沒地方去，也讀不進書，於是有一天逛去了萍萍家。

一進門，萍萍的爸爸就拉我走去他家的小房間，然後壓低聲音急切地說：「妳來得正好。聽我一句話，妳是大學生，千萬不要上街遊行，知道嗎？我們都是從文化大革命過來的人，妳還年輕，不要去遊行……。記牢哦，記牢哦。」我邊聽邊能感受到字字句句的語重心長，沒有一個大人對我這樣說過話，這件事一直讓我很感動。（上）