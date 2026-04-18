我是一個十分懷舊、念舊的人，發表過「重讀當年手抄本」、「難忘師恩」等懷念親朋好友的文章。今年年初，我聯繫上了一名老友，了卻了一件由來已久的心事。

上世紀六○年代初，我初中畢業時因病失學，但不心灰意冷，毅然決然走上了自學之路。自學的最好場所無疑是圖書館，於是南京路上的上海圖書館，成為我專心致志埋頭讀書的好地方。但一個人閱覽書籍報刊和寫作讀書筆記，未免孤獨和冷清，就有「嚶其鳴矣，求其友聲」的意願。

就在這時，我注意一個和我差不多同年齡的人，他身材高大，氣宇軒昂，時常翻閱一般青年不看的文史哲雜誌。於是，我們在陽台上面對人民公園的青枝綠葉，從自學到學問，無拘無束地攀談起來。他關於理想和人生的觀點鮮明獨特，侃侃而談時又頗有書生意氣，這一點非常吸引我，於是我和他相處融洽，無形之中成為默契的朋友。

由於各人境遇不同，為了求學和就業分道揚鑣，我和他漸漸不見面了，後來就失去了聯繫。但我一往情深，他留給我的印象，十分清晰和美好。還有他姓邊，姓邊的人不多，容易記住，他的名字積澱在我內心深處。我和他交往雖然不多，幾十年後沒有淡忘，記憶猶新。

也許心有戚戚焉，有一天我在一家老年報上，忽然看到一篇「外孫的『咖啡店』」的文章，作者署名邊道豐，一個激靈，內心的島嶼浮現起來，並冒出一個迫切的想法：希望久別重逢我青年時代的朋友。我請老年報編輯把我的要求轉告給他，也許天隨人願，過了兩天，他就透過微信和我接上了舊緣。

在什麼地方見面？我馬上告訴他，在我住處附近的「新發現飯店」吧。新發現三字寓意很好，六十年後新發現的老友就要在這裡握手言歡，天隨人願，不是很有意思嗎？

那天，我早早站在飯店門口，左顧右盼。不一會，他來了，雖然暌違已久，他那魁梧的身影、矯健的腳步，依然透出從前他內在的堅定和自信。我趕緊上前和他握手和擁抱，真切地感到一股熱力在彼此身心湧動。

我和他舉杯問候後，盡情暢談了分別後的情況。雖然遭遇不同道路，但都沒有碌碌無為，辜負自己的青春。我們都做過工人，儘管生活之路艱難曲折，但透過不斷努力，加強自我修養，終於在一些文化領域取得了發言權，成為科技和社科方面的人才。

飯後邀請他到我家去，在我的書房繼續交流。我送他散文集「永遠的牽手」，讓他從中了解一些我幾十年中的追求和遭遇；他贈我的「地中海遊輪記十劄」，不是旅途瀏覽的流水帳，而是新意迭出、言辭警策。如參觀龐貝古城後說，「真正的震撼並非來自廢墟，而是突然意識到當今世界並不太平，文明極其脆弱，我們至今仍生活在『龐貝 』之中，只是尚未聽見火山憤怒的聲音而已。」在思想和感情中透出筆力遒勁、境界超越。

六十年後又逢君，我喜出望外，又感慨良多。我說：「我和你都已耄耋之年，來日無多，我們更應該考慮怎麼過好我們的晚年，讓夕陽煥發最後的光彩。」他宛然一笑，頻頻點頭，我注視著他，欲說還休，一切盡在不言中。