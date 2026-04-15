一月份自休士頓 返台省親，短短二十天行程滿檔。堂妹得知我每天晨起一杯咖啡，在我返美前，特意買了一袋台灣生產、台灣烘焙的道地本土現磨咖啡送給我們夫婦，還特別告知最好在十五天內喝完。老先生不喝咖啡愛喝茶，我則只要貨好兩者皆愛，來者不拒照單全收。

回到家，遍找那個玻璃咖啡壺，找不著，才想到兩三年前先生不小心一溜手，早已把它碎屍萬片，蹤跡無處尋了，所以這兩年已改喝即溶咖啡。靈機一動，想到前些年女兒為我買的四、五百個放滷肉用的香料袋可以派上用場，它的材質正和旅館網袋裝咖啡一樣，可以泡完即丟，免去喝到咖啡渣及洗咖啡壺的麻煩。

那咖啡真的很香醇，每天清晨泡一杯，濃郁的香味，從廚房跟著我飄到書房的電腦前。打開窗簾，氤氳咖啡香四處飄飄裊裊，似乎隨著陽光也灑落到全家的各個角落裡了。黑咖啡喝起來苦後有點餘甘，即使不懂得它的品種及泡法，也能一杯在手，齒頰留香興味無窮。

在台北短暫的逗留，當年被同學戲稱的三劍客，當然也多聚了一次。那天到南港兩小時吃飯聊天，仍未叨絮完幾年的分離長情，真是被蒲松齡說著了：「天下快意之事莫若友，快友之事莫若談。」談興未竟，到咖啡館續攤，人人一大杯濃郁的咖啡，友情咖啡雙香醇，這輩子難以忘懷。

結緣咖啡始在一九七○年，當年全是外國進口咖啡。那時候大學剛畢業，執教於台北某私立名校初中，說來也巧，也有一個三人小組，單身女貴族沒有家累，星期六教完課之後，到西門町上館子、看電影、壓馬路、溜櫥窗，是每星期的歡樂時光。

那時開始，偶爾享受在西餐廳裡，飯後一杯咖啡其樂無窮的「聞」咖啡時光。它的濃香，從吧檯輕輕裊裊地一路跟隨侍者飄來，總會吸引不少聞香客人抬頭追尋的目光，有的客人還會急吸一口氣，揉揉鼻子再慢慢呼出，一副追香族聞香欣喜的模樣，偶爾仍會浮現在腦海裡。不過，那個時候自己是吃不了苦的，總得加了四、五粒方糖才能下嚥，這哪是喝咖啡。當年我這妥妥的聞香族，簡直是聞香比喝它還有興致。

台灣本土咖啡樹栽培的最早紀錄，始於英國茶商在西元一八八四年（清光緒十年）自馬尼拉引進一百株阿拉比卡咖啡，在台北三峽種植。台灣在長期飲用國外咖啡之後，近二十多年開始生產本地咖啡，歷經多年來種種停停，經由民間的努力推廣，如今島上從南到北有許多品種，其中以阿拉比卡居多，多採人工精緻化採收。精品咖啡的特色和原始風味，沖煮的方式不同，喝到口中的味道也截然不同。

堂妹送的香醇台灣現磨咖啡，即使不知道它的品種及專業泡法，我仍然非常開心地享用了一個月。兩個好友及堂妹在我回台時的溫馨親情及友誼，似乎深藏在濃郁的咖啡香裡，飄洋過海，跟我回到窩居，更令我珍惜地記在心中的扉頁裡。

只是啊，把現磨咖啡放入小袋中的細膩瑣碎，對我這銀髮族懶人太辛苦。再說我還得尋找賣現磨不同品種咖啡的美國商家，得幾經嘗試口味，得再買一個咖啡壺，泡完之後還得洗滌用具，相比之下，還是即溶咖啡省時省力又省事，即使風味遠不及現磨咖啡香郁濃醇，這兩天，我也只好再次回到每天清晨一杯即溶咖啡的清淡日子裡了。

沉澱心底氤氳飄香醉咖啡的閒情逸趣，等下回和朋友相約時再找尋吧。