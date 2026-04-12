如今身在紐約州 ，春節 時常覺冷清，常回中國過年。論壓歲錢一事，穿越幾代人，故事長得說不清。記得小時候，每到過年都會很開心。春節頭幾天，總要和親戚們吃幾次飯，飯還沒吃，菜還沒齊，長輩們就跑來遞紅包給我。我一邊笑著道謝，一邊接紅包，放在桌子底下捏一捏，看看紅包的厚度，暗自掂量著每個紅包的重量。

有的長輩會在紅包後面寫上我的名字，加上冒號，隨後加上幾句祝福的話語，再留下他們的名字。這是個好主意，不同的紅包發給不同的小孩就不會搞錯；同樣的，一個小孩若是拿了幾個長輩的紅包，也不會搞錯。

有的長輩則沒這個心眼，害我有時記不清哪個紅包是哪個長輩給的。這種紅包拿多了，我就會放到口袋裡，偷偷跑去廁所數錢；數錢時我會特別小心，不會發出聲響。隨後，我會把嘴巴湊到母親耳邊，輕聲匯報：小王阿姨給了五百、奶奶給了一千、張伯伯給了兩千……，把紅包全部交給她保管。母親往往會心一笑點點頭，說：「好。」

回家的路上，母親常嘮叨壓歲錢的「規矩」：所有拿來的紅包都要償還，如果對方家也有孩子，最好立即給與相同數額的壓歲錢；如對方沒有孩子，則要記得對方的好，以後要送一些禮物或盡可能幫對方一些忙；如果雙方家境差不多，又彼此都有小孩，則給出的壓歲錢最好和收到的持平。在這種情況下，如果不知道對方會給多少，最好讓對方「先發球」。最重要的是，壓歲錢雖然是給孩子的，但其實是大人之間的人情往來，所以「保管」只是美其名曰，實際上根本不屬於孩子。

大概在我讀初中時，對第三點強烈質疑，母親說我拎不清。在我的堅持下，她又退了一步，重申只是替我「保管」，並不會私吞，還說以後等我成年了，如數還給我。

等我讀了大學，一天我問母親要這筆她保管了將近二十年的壓歲錢，她說：「我們家剛買房，你的壓歲錢也用來買房了。」我聽了怒火中燒，但父親補充說：「因為你也是產權人之一，所以你是賺了的。不信你算算？」於是，我硬是把這口氣嚥了下去。

等到我有了孩子，他每年上交壓歲錢時，我才真正體會到了人情的壓力。當五歲的孩子把沉甸甸的紅包交給我，我急忙問：「是誰給的呀？」他指指圓桌子對面的表哥，單身的表哥對我尷尬地抿嘴一笑。

當時孩子太小，所以跑廁所數錢的還是我，數完錢就記在手機備忘錄裡：某某給了多少、某某給了多少，生怕忘記。如今孩子十五歲了，拿壓歲錢的年頭已經屈指可數，他已養成了上交壓歲錢的習慣，連裡面有多少錢看都不看一眼。

我卻希望能夠和上一輩做得不一樣一點——為孩子記帳，還擬定了書面合同：在孩子入大學之前，為他保管這筆錢，屆時連本帶息一起支付。他欣然接受，並且雙方都簽了字。

有一天，孩子突然問我一個經濟問題：「媽媽，什麼是通貨膨脹啊？」孩子繼續追問，「有沒有什麼辦法可以不讓它貶值？」他眨巴著眼睛。我回答：「好問題。這個問題，留給你自己慢慢研究，因為這些錢終究是屬於你的——等你拿到錢後，我們再來慢慢探討。」